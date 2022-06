Macchina, sai perché abbassiamo la radio quando parcheggiamo? Da non credere, la spiegazione a questo particolare gesto.

Spesso, inconsciamente, facciamo tutti dei gesti che ci sembrano apparentemente senza alcun significato, ma poi ritrovandolo in altre persone cerchiamo di saperne di più.

E’ questo il caso della relazione fra macchina e radio: quasi tutti, quando parcheggiamo, abbiamo l’istinto di abbassare il volume della musica. Ma perché? Ecco la spiegazione.

Macchina, sai perché abbassiamo la radio quando parcheggiamo? Da non credere

Apparentemente, non c’è nessuna relazione fra la radio e il parcheggio; ascoltare la musica a qualsiasi volume non ci impedisce di guardare dietro al parabrezza e dallo specchietto per parcheggiare bene.

Eppure, la musica a volume alto oppure proprio la musica può darci fastidio quando stiamo compiendo una manovra delicata; anche in altri casi, come ad esempio quando impostiamo la destinazione sul navigatore, tendiamo a toccare la radio.

Ma perché a livello istintivo siamo portati a toccare la radio? A quanto pare, è una questione di attenzione; il nostro cervello probabilmente non riesce a fare più cose allo stesso istante e dunque, mentre siamo intenti a parcheggiare, avere della musica alta da ascoltare è un lavoro ‘eccessivo’.

Questo perché, come riporta Motori, ascoltare la musica per il nostro cervello non è per nulla un’azione passiva, ma un attività da svolgere e che di conseguenza necessita di energia.

Quando ci troviamo dunque in situazioni che richiedono la nostra massima concentrazione, sentiamo il bisogno di togliere una delle due attività, nel caso specifico quella dell’ascolto della musica; ecco perché tendiamo ad abbassare il volume della radio, o addirittura a spegnerla.

In molti potrebbero chiedersi però perché questo problema non sussiste invece quando ci troviamo a guidare. Sempre a quanto riporta dal sito, la scienza spiega che musica e guida vanno d’accordo sempre quando ci sentiamo ‘tranquilli’; anche in particolari momenti al volante sentiamo infatti il bisogno di togliere la musica. Voi riuscite a parcheggiare col volume consueto, oppure anche voi avete bisogno di abbassare o spegnere la radio?