Emma Marrone ed il triste messaggio che lascia senza parole

Esattamente un anno fa, ci lasciava Michele Merlo, l’ex allievo di Amici. Lo ha ricordato anche Emma Marrone sui social.

L’ex allievo di Amici di Maria De Filippi era entrato nella scuola di danza e ballo più famosa di Italia durante la 16° edizione.

Divenne molto amico della sua coach, Emma Marrone, che entrò a sostituire Morgan. Tra i due si creò fin da subito un legame speciale.

Un anno senza Michele, in arte Mike Bird. Circa un anno fa, si recò in ospedale dato che non si sentiva molto bene, ma i sintomi sono stati presi sotto gamba, tanto che fu dimesso poche ore dopo.

Solo qualche giorno dopo, si sentì male e fu ricoverato in ospedale, dove poco dopo morì, lasciando la sua fidanzata ed i suoi amati genitori.

Michele Merlo: il ricordo di Emma Marrone

E proprio il padre è stato ospite qualche settimana fa nello studio di Verissimo, dove a Silvia Toffanin ha dichiarato che un esame del sangue, il figlio sarebbe potuto sopravvivere “Aveva una probabilità del 77% all’89% di guarire, in circa sei mesi, dalla malattia“.

Emma Marrone, appresa la notizia della sua morte, durante il suo concerto all’Arena di Verona, gli dedicò una sua canzone che proprio Mike Bird ha cantato durante in una puntata di Amici, Trattengo il Fiato.

Ed in queste ore, la cantante salentina ha voluto omaggiare Michele Merlo a distanza di un anno, con un semplice messaggio sulle storie di Instagram. La Marrone, infatti, ha pubblicato una loro foto e sotto ha scritto “Mi Manchi“, seguita da un cuore rosso.

Questa dolcissima dedica è stata accompagnata poi dalla canzone dell’artista “Vorrei proteggerti dal mondo”.

Il mondo dello spettacolo si unisce oggi per ricordare il talento di Milke Bird: nel suo paese, Rosà, Romantico Ribelle, un’associazione nata proprio per lui, ha organizzato un evento di musica e calcio dal titolo “Michele tra le righe”.

E prenderanno parte alcuni ex allievi di Amici, come Riki, Thomas Bocchimpiani e Federico Baroni, i rapper Moreno e Blind, e poi Paolo Vallesi, Bugo, Federico Rossi, Tancredi, Rea. Ci sarà anche Enrico Ruggeri, come presidente della Nazionale cantanti