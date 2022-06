Vediamo insieme che cosa ci aspetta per quanto riguarda la nuovissima soap opera della Rai che sta facendo impazzire il pubblico a casa.

Anche oggi, 6 giugno, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con il programma Sei Sorelle, che è iniziato da solamente una settimana, ma data la sua particolare storia sta facendo impazzire il pubblico.

Il tutto è ambientato in una Madrid di inizio secolo dove le donne non avevano assolutamente gli stessi diritti degli uomini, e per questo motivo portare avanti l’azienda di famiglia non è affatto semplice.

Sei sorelle anticipazioni: Adela è disperata ci riuscirà?

Iniziamo con il dire che Adela e Diana hanno preso una decisione molto complicata ovvero devono occuparsi degli affari dell’azienda e non è affatto semplice perchè essendo donne nessuno di da credito.

Questo, all’epoca era un ambiente solamente maschile, ma le due donne non hanno assolutamente la minima intenzione di lasciar andare nulla, e poi non vogliono lasciarla vinta a Don Ricardo che vuole mettere le mani sull’azienda da anni.

Diana, cerca in tutti i modi di trovare i fondi che servono per avere i tessuti di color verde che servono per i tavoli da gioco della Ville de Paris, e chiede anche a Don Aurelio di farsi anticipare i soldi per le spese, ma basterà?

Anche Adela ha il suo bel da fare perchè deve trovare la forza di andare da German, ovvero il suo prestigioso cliente della Ville de Paris, convincendolo a non ritirare l’ordine dei tessuti che era stato fatto.

Per loro questo è un lavoro importantissimo e non possono assolutamente perderlo, ma la più grande delle sorelle è giustamente in apprensione tutto dipende da lei e dalle sue parole.

Anche Celia e Francisca cercano un modo per dare senso all’enorme sacrificio che stanno facendo, la seconda infatti decide di andare a cantare per i genitori di German ma visitando l’Ambigù in completo anonimato.

Per la giovane non è assolutamente semplice sprecare il suo grande talento per una semplice locanda quando poteva essere ammessa al conservatorio di Madrid, ma al momento si deve accontentare.

Passando a Blanca, deve accompagnare la suocera ad una cena di beneficenza, e lei è l’unica che deve mantenere il suo status e non far capire nulla, nemmeno al fidanzato, di quanto è accaduto.

Il motivo? Se la famiglia scopre che cosa sta succedendo i genitori di Rodolfo potrebbero volere la fine del matrimonio e questo non lo vuole nessuno, ma Blanca inizia a tradirsi mettendo in allarme il giovane.

Riusciranno in questa impresa titanica le sei sorelle? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo insieme, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 circa su Rasi1.