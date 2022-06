Sabrina Salerno, una bomba sexy al mare: la cantante e showgirl è definitivamente entrata in modalità estate, tutti senza fiato.

Nel corso di questi mesi, Sabrina Salerno ha ricordato a tutti del perché, negli anni ’80 (e non solo), è stata eletta tra le icone di sensualità; oltre a pubblicare costantemente sui social, la Salerno si è messa in mostra anche a Ballando con le stelle.

Arrivata definitivamente la stagione estiva, Sabrina ha nuovamente deciso di incantare tutti quanti mostrandosi bellissima in costume; la cantante al mare è veramente una bomba sexy.

Sabrina Salerno: una bomba sexy al mare

Il fascino della cantante, anche oggi che ha superato i cinquant’anni, è sicuramente fuori discussione; la Salerno si diverte ancora a posare come modella, sfoggiando davvero un corpo da mozzare il fiato.

In un nuovo post su Instargam, Sabrina ha deciso di condividere coi suoi follower alcuni momenti di relax passati al mare vicino alla sua Genova; nello specifico, la cantante si è concessa un giro in barca a Camogli, un comune ligure tipicamente marinaresco.

Come si vede dalla foto pubblicata, la Salerno è comoda sulla barca con addosso un copricostume colorato; per prendere il sole e farsi il bagno, la cantante ha optato per un costume corallo, che mette ancora una volta in evidenza la sua silhouette e le sue forme giunoniche.

Le emoticon del sole e del mare dominano la didascalia del post, che come al solito è stato riempito di mi piace da tutti i follower della cantante; i fan si sono scatenati anche nei commenti, dove oltre a dare il benvenuto alla Salerno ne hanno messo in evidenza anche l’infinita bellezza.

“Buona domenica dea meravigliosa” scrive uno, mentre arrivano complimenti da ogni parte del mondo; infatti, si possono trovare commenti scritti in inglese, spagnolo e francese.

Il successo di Sabrina è internazionale, così come internazionale e senza tempo è il suo fascino; l’estate che è appena cominciata, grazie a lei, sarà ancora una volta più bollente che mai.