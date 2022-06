Vediamo insieme se riusciamo a risolvere questo super difficile rompicapo ed aiutare la donna, anche se è veramente complicato!

Oggi vogliamo fare un test un po’ difficile, o meglio un vero e proprio rompicapo che vi farà perdere un po’ di tempo per trovare la soluzione corretta, o magari richiede l’aiuto di qualche altra mente.

Come sempre è divertente rilassarsi ed impegnare la nostra mente in altre attività, oltre che a quelli quotidiane con il quale dobbiamo combattere sempre, quindi prepariamoci e concentriamoci.

Rompicapo: riesci a salvare la donna? Impossibile

In questo caso dobbiamo cercare di aiutare una donna che si è persa nel deserto del Sahara ed è sta cercando di capire qual’è la prima cosa che deve assolutamente fare per stare meglio.

Come sappiamo il deserto è molto grande, sono quasi 9000000 km² e si trova nell’Africa Settentrionale, e trovarsi da sole in questo posto dove le temperature sono elevatissime non è certamente una buona casa.

Si inizia a sentire la fame, se è un po’ di tempo che non mangiamo, anche se, stando ad alcuni studi recenti sembra che possiamo sopravvivere anche fino a 30 giorni senza toccare cibo.

Ma l’acqua è assolutamente necessaria, specialmente in posti dove le temperature sono così calde, unico problema è una buona idea andare a cercarla se non sappiamo dove andare?

Come possiamo aiutare questa donna che si è persa nel deserto e sta cercando di sopravvivere? In questo rompicapo, fortunatamente, non ci sono limiti di tempo, quindi potete ragionare con tutta calma.

Noi a breve, vi indichiamo qual’è la soluzione corretta da dare, ma nel frattempo continuiamo a capire nelle varie possibilità quale sarebbe quella più adatta, se ci troviamo in questa situazione.

Ci siete riusciti? Avete un’idea? Ecco la soluzione, ovvero la donna dovrebbe cercare un po’ di ombra per ripararsi delle temperature e poi la sera andare in cerca dell’acqua, così si ristora.

Se avevate dato la risposta corretta senza il nostro aiuto vi facciamo i nostri complimenti, siete molto intuitivi nella vita, altrimenti, ma anche nel primo caso, vi consigliamo di continuare a seguirci per divertirci insieme e per tenere in allenamento il nostro cervello!