Matri e Nargi, è arrivata la notizia: ecco la novità per la seguitissima coppia, a raccontarla è la stessa ex-velina di Striscia la Notizia.

Alessandro Matri e Federica Nargi formano insieme una delle coppie più seguite del mondo dello spettacolo; l’ex-calciatore e l’ex-velina di Striscia la Notizia stanno ormai insieme da più di dieci anni, precisamente dal 2009, ed hanno anche due figlie.

Sui due arriva però una notizia che forse nessuno, conoscendoli, si aspettava; ad annunciarla è la stessa showgirl romana sul suo profilo Instagram tramite la sezione delle Stories.

Matri e Nargi, è arrivata la notizia: cosa succede ai due

A quanto pare è tempo di grandi cambiamenti in casa Matri-Nargi, perché la coppia ha deciso di traslocare per cambiare casa. In questi ultimi anni la famiglia ha abitato a Roma, città natale della showgirl, ma a quanto pare per alcuni impegni lavorativi sono costretti a fare le valigie e spostarsi a Milano.

Tramite un box per delle domande su Instagram, la Nargi ha rivelato però che non è del tutto pronta a questo cambiamento; a precisa domanda infatti, risponde “Non lo so, devo dire che Roma mi mancherà tanto” con tanto di emoticon sorridente.

Di certo non mancheranno i comfort alla famiglia nemmeno a Milano, ma a quanto pare Federica sentirà la nostalgia di casa; intanto, nel capoluogo lombardo è tutto pronto.

“Abbiamo comprato casa a Milano ed è tutto pronto…quindi viaaa” risponde la Nargi ad un’altra domanda, confessando però che sarebbe rimasta volentieri nella ‘sua’ Roma, lì dove ha la famiglia.

Quanto a Milano, non è di certo una città sconosciuta né per Matri né per la stessa Nargi, che ha dichiarato (sempre su Instagram) di averci vissuto a partire dai 18 anni e fino a qualche anno fa.

Oltre che del trasloco, la Nargi ha avuto modo di parlare anche di alcuni rumors che la volevano di nuovo incinta; la showgirl ha smentito queste voce, e per vedere un altro bebè della coppia (in caso arrivasse) si dovrà quindi aspettare.