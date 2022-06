Vediamo meglio insieme che cosa abbiamo modo di vedere nel nuovo appuntamento della nostra soap opera Turca preferita.

Anche oggi, 6 giugno, ci aspetta una nuova puntata di Brave and Beautiful, ovvero le complicatissime vicende di due note famiglie che sono sempre l’una contro l’altra e dove di recente è veramente successo di tutto.

Quindi oggi vediamo cosa ci aspetta se non abbiamo modo di vedere la puntata che va in onda sempre al solito orario, ma non ci dilunghiamo troppo ed andiamo alle anticipazioni di oggi.

Brave and Beautiful Anticipazioni: Shuan è disperata

Iniziamo con il dire che Tahsin ha scoperto che Riza oltre ad ordinare la morte di Salih ha anche prima rapito, e poi ucciso Fugen, ed aveva anche un piano particolare, ovvero la donna doveva morire sotto gli occhi di Cesur.

Far cadere tutta la colpa su noto proprietario terriero, e molto feroce, era tutto un piano che aveva messo in atto Riza, così il Korlundag senior ha messo in guardia il fratello di Adalet per l’omicidio di Fugen ma poi ha distrutto le prove.

Ha infatti gettato in un camino il bigliettino con il compito che avrebbe dovuto svolgere il padre di Sirin, da non credere.

In questo momento, quindi l’Alemdaroglu sa perfettamente che dietro alla morte della adorata madre c’è Riza, Tashin gli ha mostrato il biglietto ed era tutto scritto non c’era possibilità di errore.

Purtroppo, facendo in questo modo i due hanno bruciato la prova schiacciate che avevano, e poi il Korlundag senior sa perfettamente che se Riza va in prigione porta dietro alle sbarre anche lui.

Cesur è arrabbiato allo stesso modo sia con Tahsin che con Riza ed ovviamente non può trovare pace in alcun modo fino a quando ci sarà ancora in giro chi ha ucciso la sua adorata madre.

Ma è anche convinto che non avendo più prove per incastrarlo, l’unica cosa che può fare è eliminarlo fisicamente e, quando informa la moglie la donna va ovviamente nel panico, anche perchè ha appena accettato la sua proposta di nozze ed è anche in dolce attesa, avendo confessato che non ha abortito.

Suhan era convinta che potevano stare tutti insieme e vivere come una famiglia felice, ma se Cesur vuole vendicarsi in questo modo deve assolutamente rinunciare alla sua idea, la donna cerca di fargli cambiare, quindi idea.

Il fratello di Adelet, al momento si è nascosto ed ha informato il proprietario terriero di quello che sta succedendo, ma Cesur sarà in grado di trovarlo e cosa succederà?