Una Vita, Rosina snob con gli altri: cosa è successo, le anticipazioni per la puntata di domenica 5 giugno della soap.

Le nuove dinamiche ad Acaçias dopo il salto temporale si stanno per stabilire; Aurelio ed Genoveva, nonostante qualche attrito, sono più potenti che mai, mentre il trauma dell’attentato continua ancora a segnare molte vite.

Intanto, Rosina delle fare i conti con l’arrivo in città della sorella Hortensia e della figlia, arrivando di nuovo a diventare snob con gli altri; ecco cosa succede nella soap spagnola di Canale 5.

Una Vita: Rosina snob con gli altri, cosa è successo

Specie dopo l’addio ad Acaçias di Susana e soprattutto col matrimonio con Liberto, Rosina nel corso del tempo si è mostrata sempre meno snob nei confronti degli altri abitanti del quartiere.

A farle cambiare di nuovo atteggiamento sarà però l’arrivo della sorella Hortensia, sempre pronta a criticare tutto e tutto; per adeguarsi e non sfigurare con Hortensia, anche l’altra Rubio deciderà di essere molto critica con gli abitanti del quartiere.

Per questo, stando alle anticipazioni, Rosina darà man forte ad Hortensia quando quest’ultima criticherà aspramente i piatti del Nuovo Secolo, riaperto dopo l’acquisto da parte dei Sacristan.

Imma e Guillermo cercheranno in tutti i modi di far colpo sui futuri clienti, ma a quanto pare le due Rubio non avranno pietà; in aggiunta anche Alodia, che continua ad atteggiarsi da gran signora non tenendo minimamente presente il suo passato da domestica.

I Sacristan riusciranno a superare le forti critiche di Rosina, Hortensia ed Alodia? Intanto, continuano le tensioni tra Lolita e Ramon, davvero irriconoscibile dopo aver perso la moglie e il figlio; il Palacios deciderà di andare via di casa e trasferirsi da Felipe, ma a quanto pare l’avvocato avrà una nuova crisi che lo porterà a ferirsi con un vetro.

La situazione per i due è davvero complicata e servirà davvero un miracolo affinché si riprendano e ritornino alla vita di prima; restate con noi per ulteriori anticipazioni della soap.