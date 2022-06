New Amsterdam 4 anticipazioni: I drammi di Max

Anticipazioni New Amsterdam 4: nella prossima puntata ci saranno dei colpi di scena incredibili. Anche Max dovrà risolvere alcune questioni drammatiche. Siete curiosi di scoprire di cosa si tratta? Vediamolo insieme.

Una delle serie tv più amate del momento è senza dubbio New Amsterdam, ora sembra tutto pronto per il ritorno della quarta stagione, in anteprima su Canale 5. Anche i fan non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà ai protagonisti della fiction e da quanto dicono le ultime anticipazioni, saranno moltissimi i colpi di scena.

Proprio qualche giorno fa, Ryan Eggold, il protagonista di New Amsterdam, ha rilasciato un’intervista esclusiva in Italia al settimanale Tele Sette. A quanto sembra, ci saranno moltissimi ostacoli che dovrà affrontare nella nuova stagione.

L’attore ha confessato di essere felice di interpretare il Dottor Max, che ha definito come una persona perbene e con forti ideali. Ma non solo, il suo personaggio è anche molto sensibile, nonostante si nasconda dietro una corazza.

Scopriamo nel dettaglio cosa accadrà nella nuova stagione e le parole dell’attore.

New Amsterdam 4: ecco cosa accadrà nella nuova stagione

Questa sera andrà in onda la prima puntata della quarta stagione di New Amsterdam, i fan non stanno più nella pelle e non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà ai protagonisti della fiction. Intanto, qualche settimana fa, il l’attore protagonista Ryan Eggold ha rilasciato un’intervista in Italia, in cui ha confessato quanto sia stato impegnativo interpretare il dottor Max.

L’attore ha rivelato che grazie a questo personaggio ha imparato e scoperto moltissime cose nuove, soprattutto sulla vita dei medici e degli infermieri. Ovviamente, ha confermato che non ha nessuna intenzione di diventare un medico vero.

Ma non solo, Ryan ha anche raccontato le difficoltà vissute negli ultimi anni a causa della pandemia. Ad esempio, ha rivelato di un episodio in particolare, girato qualche giorno prima del lock down. L’attore ha confessato che l’episodio in questione non è stato mai mandato in onda, perché ritenuto troppo duro per i tempi che si stavano vivendo.

Dopo l’emergenza, gli autori, hanno deciso di rendere omaggio al personale sanitario che in questi ultimi anni hanno dedicato il proprio tempo a curare i pazienti con sangue e sudore. Infine, il noto attore ha anche aggiunto di avere diverse somiglianze con Max, confessando di di essere coraggioso proprio come lui.

Voi cosa ne pensate?