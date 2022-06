Test: come ti siedi? Ecco la tua vera personalità

Se vuoi divertirti e provare a scoprire di più sulla tua personalità fai questo simpatico test. Indica in quale modo ti siedi e scopri il risultato

Anche oggi vogliamo proporti un nuovo e divertentissimo test di personalità. Sul nostro sito, infatti, potrai trovare centinaia di test, giochi ed enigmi utili ad occupare il tempo libero in maniera costruttiva, oltre a stimolare una riflessione interna per provare a scoprire qualcosa di più su sé stessi.

Il test di oggi, infatti, è proprio un test della personalità che in questi giorni sta spopolando su internet. Il test propone di scoprire qualcosa di più sulla propria personalità, indicando semplicemente il modo in cui ti siedi (in base alle figure proposte), si tratta solo di un gioco, ma perché non provarci? Continua la lettura.

Il modo in cui ti siedi svela qualcosa di te

Ti sei mai chiesto se hai un modo tutto tuo di sederti a tavola? Spesso, infatti, assumiamo la nostra “posizione preferita” quando abbiamo intenzione di sederci a pranzo o per studiare. Per alcuni, il modo in cui in cui ci sediamo può svelare molto della nostra personalità. Nonostante sia solo un gioco, ti invitiamo a divertirti e indicare il modo in cui ti siedi. Scegli una delle quattro opzioni proposte nella figura che abbiamo pubblicato in alto e leggi il risultato.

Posizione 1

Se anche tu hai l’abitudine di sedersi in modo che le ginocchia si toccano, allora potresti essere una persona che spesso cerca l’avventura. Ti piacciono molto le sfide e imparare cose nuove, come ad esempio le lingue o le tradizioni di Paesi lontani;

Posizione 2

La posizione numero 2 è quella del sedersi lasciando le ginocchia abbastanza divaricate. Si tratta di una delle posizioni da seduta più diffuse e particolari. Coloro che tendono ad assumere questa posizione, secondo quanto riportato dai risultati del gioco, sono persone che vogliono imparare cose sempre nuove.

Non amano la noia e lo stare fermi ad aspettare, ma cercano l’azione e sono abbastanza proattivi. Monotonia e abitudini costanti non sono il loro forte e cercano sempre di trovarsi al centro dell’attenzione. Si tratta inoltre di persone molto generose e gentili;

Posizione 3

Se hai scelto la posizione numero 3, quella delle gambe dritte, probabilmente sei una persona che cerca di essere composto in ogni contesto. Probabilmente sei una persona piuttosto diligente ed esigente, un perfezionista. Non ti piace andare fuori dalla strada che vedi davanti a te o rompere clamorosamente gli schemi;

Posizione 4

Le gambe incrociate sono una posizione molto diffusa tra chi non pone molta attenzione nei confronti di ciò che è stato, ma anche di ciò che sarà. Sei una persona che vorrebbe raggiungere i propri sogni e che fa in modo che questi possano realizzarsi, anche per questo risulti essere molto socievole e ti piace rendere felice chi hai vicino.