Fedez: qualcosa va storto con la piccola Vittoria

In un simpatico video pubblicato sui social, il rapper Fedez gioca con al piccola Vittoria, ma qualcosa va storto. Ecco l’esilarante accaduto

Non è affatto raro assistere a scene di ordinaria quotidianità sugli account Instagram del rapper Fedez o dell’influencer Chiara Ferragni. Non per nulla, la coppia ha assunto il nome (che è diventato poi un vero e proprio brand) di Ferragnez, per cui è piuttosto normale “entrare” nella loro casa e vedere scene da loro condivise.

È quello che è successo in una delle ultime Instagram Stories pubblicate dal rapper milanese. Nei video postati, si vede Fedez giocare teneramente con la piccola Vittoria; tuttavia, qualcosa non va come il cantante vorrebbe. Ecco cosa è successo di così esilarante.

Fedez e la piccola Vittoria che non vuole chiamarlo “papà”

Siamo ormai abituati a vedere scene di quotidianità della famiglia Ferragnez pubblicate sui social. Negli ultimi video, Fedez si è mostrato in un momento in cui gioca con la piccola Vittoria, suscitando risate nei confronti dei propri fan. Ecco perché.

Come ormai tutti sappiamo, Fedez e la Ferragni amano moltissimo giocare con i loro figli e, spesso e volentieri, sono soliti pubblicare brevi video di questi momenti di ordinaria quotidianità in famiglia. Nell’ultima Instagram Stories, infatti, Fedez ha pubblicato alcuni video in cui c’è lui che gioca con Vittoria, mentre cerca di farle dire la parola “papà”.

Nonostante la tenera insistenza del padre, la piccola Vittoria non ne ha voluto sapere, e ha continuato a pronunciare la parola “mamma”. È nata quindi una simpatica e tenerissima battaglia di baci, ricambiata dalla piccola Vittoria con qualche manata “selvaggia”.

Tuttavia, qualcosa deve essere andato storto e la piccolina non ha di certo lesinato negli schiaffetti dati al padre, tanto da fargli pubblicare una parolaccia su Instagram. La piccola, infatti, deve aver stretto troppo forte la guancia del padre, provocandogli un piccolo graffietto.

Un piccolissimo incidente che ha provocato qualche segno “di troppo” sulla faccia dell’artista, oltre, ovviamente, alle risate divertite da parte dei molti fan che sono abituati a guardare i contenuti della coppia. Dunque, nulla di pericoloso o preoccupante, ma solo un classico episodio familiare dove ad averla vinta è stata la piccolina.