Una Vita, attentato ad Acacias: ecco chi perde la vita, da questo momento in poi niente sarà più come prima nella soap spagnola.

La puntata del 2 giugno segnerà un nuovo punto di svolta per la soap spagnola di Canale 5, introducendo l’ultimo grande filone di trame che porterà alla conclusione definitiva.

Natalia, spinta da Genoveva, ha ucciso Marcos e Felipe è stato arrestato proprio per quest’omicidio; i piani di Genoveva e Aurelio proseguono, mentre il quartiere viene sconvolto da un grandissimo attentato nel quale loro perderanno la vita, ecco le anticipazioni.

Una Vita, attentato ad Acacias: ecco chi perde la vita dalle anticipazioni

Era nell’aria da diverse puntate, ma ora viene messo in atto. Gli anarchici metteranno in scena un attentato che sconvolgerà le vite degli abitanti di Acaçias, in particolare quelle dei Palacios.

Come prevedibile infatti, stando alle anticipazioni, la vittima numero uno dell’attentato è Antonito; il giovane Palacios verrà ucciso mentre festeggia la sua nomina a ministro al ristorante Nuovo Secolo, ma non sarà purtroppo l’unico a perdere la vita.

Durante l’attentato infatti, anche Carmen verrà mortalmente ferita; a distanza di anni alla dipartita di Trini, Ramon si ritroverà ancora una volta a piangere una moglie.

Nel caos generale dato dall’esplosione, innescata da Leonardo e Soledad, Aurelio metterà una volta per tutte il punto alla guerra fra Bacigalupe e Quesada, uccidendo Anabel, ma dovrà fare i conti (così come Felipe) di un grandissimo colpo di scena che vedrà come protagonista Natalia Quesada.

In quest’episodio del 2 giugno assisteremo all’ultimo salto temporale per la soap, di preciso di ben cinque anni; la nuova ambientazione si aprirà con una messa in funzione dei defunti che hanno perso la vita proprio durante l’attentato, ma vedremo che nulla è più come prima.

Come saranno le nuove vite degli abitanti di Acaçias? Nel quartiere, arriveranno anche David e Valeria, una coppia che sembra piuttosto affiatata ma che sembra nascondere diversi segreti. Appuntamento imperdibile su Canale 5: per le altre anticipazioni, continuate a seguirci.