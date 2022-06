Vediamo insieme che cosa ci aspetta per questo nuovo appuntamento per la soap opera che è appena iniziata su Rai1.

Anche oggi, 2 giugno, abbiamo modo di vedere una nuova puntata per quanto riguarda Sei Sorelle, ovvero la soap opera iniziata da pochissimi giorni che si ambienta in una Madrid di inizio secolo, intorno al 1913.

In questo periodo ovviamente le donne non avevano assolutamente gli stessi diritti degli uomini ed ecco perchè dopo la morte del loro padre devono fare delle cose incredibili per portare avanti l’azienda di famiglia.

Sei Sorelle anticipazioni: Don Ricardo contro di loro

Iniziamo con il dire che le bugie, ovviamente possono rovinare tutto quello che stanno facendo le sorelle Silva, ovvero nascondere la verità, che il padre è venuto a mancare, e lo Zio Ricardo sembra essere veramente pronto alla guerra, al loro minimo sbaglio.

L’uomo non sembra assolutamente convinto che Fernando sia partito ed abbia lasciato le donne al controllo di tutto, e non perderà questa ottima occasione di mettere i bastoni tra le ruote alle ragazze, data l’assenza paterna.

Decide di mettere in atto un piano per sabotare le sorelle dall’interno ed ha bisogno di un complice che lo aiuti nella realizzazione di quello che ha in mente, e trova Jesus, ovvero uno degli operai della fabbrica Silva.

L’uomo vuole usare tutti i mezzi possibili per rovinare le ragazze, e questo sembra essere il modo migliore per mettere in atto il suo piano, perchè tra i vari lavoratori di Don Fernando non c’è un bel clima, anzi.

Da qualche settimana, infatti, nessuno riceve lo stipendio e si inizia a gridare a gran voce quello che gli spetta giustamente, le due sorelle, Adela e Diana, quindi devono iniziare a fare i conti con una realtà molto dura.

Gli operai non sono pagati da tempo ma si rischia di non pagarli proprio perchè il padre aveva dei grandi debiti del quale loro non erano assolutamente a conoscenza, anzi lo ignoravano proprio.

Questo, Adela, lo scopre frugando tra i documenti del padre e capisce che non si sono assolutamente fondi, quindi la donna cerca di capire, in modo veloce quello che può fare per saldare il conto con i lavoratori prima che tutto finisca nelle mani di Zio Ricardo.

L’uomo non aspetta altro che una occasione del genere per impossessarsi della fabbrica che vuole ormai da moltissimo tempo, ma come si può fare, dato che Jesus sta cercando di aizzare i suoi colleghi alla rivolta?