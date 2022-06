Rompicapo: cosa c’è di strano nella frase? Solo i geni rispondono!

Sei in grado di risolvere questo rompicapo? Impossibile, solo in pochi ci riescono. Prova anche tu a capire cosa c’è di strano nella frase. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Nell’ultimo periodo, sempre più persone si divertono a risolvere i vari quiz presenti sul web. Questi, oltre a tenerci impegnati, sono molto utili per allenare la mente, infatti è possibile trovare sia quelli logici che quelli psicologici.

Quello che vi proponiamo oggi è un vero e proprio rompicapo, vi avvertiamo in anticipo che non è affatto semplice da risolvere. Infatti solo i più intelligenti trovano la soluzione corretta. Ora prendetevi un momento per liberare la mente, poi leggete con attenzione l’indovinello. Riuscite a capire cosa c’è di strano in questa frase?

Se proprio non trovate la soluzione corretta, qui sotto troverete la risposta giusta. Non preoccupatevi, come dicevamo, non tutti riescono a capire dove si nasconda l’inganno. Cosa stai aspettando? Prova anche tu a risolvere il quiz.

Rompi capo: hai trovato la soluzione? Da non credere

Probabilmente avrete già visto da qualche parte questo indovinello, infatti è piuttosto famoso. Se siete arrivati fin qui, o avete trovato la risposta corretta, oppure non avete la minima idea di cosa ci sia di strano in questa frase.

Prima di rivelarvi la soluzione proviamo a ragionare insieme, sicuramente la prima cosa che vi è venuta in mente è un errore di ortografia, ma analizzando bene la frase, avrete notato che non c’è nessun tipo di sbaglio di composizione.

Appurato che non ci sono errori grammaticali, dobbiamo provare a concentrarci su altro. Come vi avevamo preannunciato non è affatto semplice trovare la risposta corretta, se proprio non ci riuscite, ve la sveliamo noi.

A gran sorpresa se provate a leggere la frase al contrario, ovvero da destra verso sinistra, risulterà uguale. Sembra assurdo, ma è davvero così. Se avete trovato la soluzione, vi facciamo i nostri complimenti, in caso contrario non scoraggiatevi, vi servirà solo più allentamento.

Voi cosa ne pensate? Ora inviate il rompicapo ad amici e parenti e provate a mettere alla prova le loro capacità.