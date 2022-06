Vediamo insieme che cosa possiamo vedere nel nuovo appuntamento per quanto riguarda la soap opera Turca super amata.

Anche oggi, 1 giugno, abbiamo modo di vedere una puntata di Brave and Beautiful dove la situazione sta diventando sempre più complicata ed intrecciata, in questo momento anche Cesur sta vivendo un qualcosa di particolare.

Cerchiamo quindi di capire come si evolveranno le varie situazione che ci sono e siamo sicuri, che potrebbero intrecciarsi ancora di più rispetto ad adesso, non ci resta che leggere nelle prossime righe per qualche assaggio.

Brave and Beautiful: Cesur e la scelta scioccante

Iniziamo con il dire che inizialmente era stato arrestato proprio Cesur per l’omicidio di Salih, ma non era il colpevole, era stato incastrato sa Riza, ma grazie all’aiuto di Alì, ovvero il piccolo che ha visto tutto è stato arrestato il colpevole, ovvero Tashin.

Ma l’uomo, anche molto velocemente è tornato libero, perchè Riza lo ha fatto scagionare incolpando un’uomo che lo ha fatto solamente per denaro, ed in questo modo poteva ancora controllare il cognato.

Anche perchè ha un video dove si vede in modo molto chiaro che è stato veramente lui a sparare al padre di Sirin, e questo è un punto assolutamente a suo favore che gli tornerò utilie.

L’uomo che è stato pagato da Riza è stato arrestato ma poi ha iniziato a chiedere più soldi perchè si è spaventato e per risolvere il problema, il fratello di Adalet lo ha soffocato nell’infermeria dell’ospedale con un cuscino.

Ma Cesur è assolutamente convinto che quest’uomo che è stato accusato non c’entrava nulla e che tutta la colpa è di Tahsin, ed in questo momento è entrato in possesso della prova, ovvero il filmato che lo incrimina.

Cosa decide di fare quindi Cesur che sta cercando vendetta da anni ormai? Sembra molto interdetto non sa se consegnarlo alla Polizia, ed in questo caso avrebbe anche vendicato la morte del padre, Hassan.

Oppure, dato che gli aveva chiesto di smettere questa guerra tra famiglie e di concentrasi solamente sul piccolo che sta per nascere non farà nulla? Cesur decide per l’amore ed in questo caso, al momento, non denuncia assolutamente Tashin ma non si sa mai…

Non ci resta che attendere le prossime puntate, sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5 e capire che cosa succederà veramente.