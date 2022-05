Una Vita anticipazioni, Genoveva lo seduce ma fa tutto parte di un piano diabolico: ecco cosa succede nelle prossime puntate della soap.

Genoveva e Aurelio continuano a portare avanti il loro piano per distruggere i loro nemici, ma col Quesada fuori città con Anabel è la Salmeron ad essere assoluta protagonista.

Tutto sembra procedere secondo quanto orchestrato da Genoveva, ma per chiudere il cerchio deve sedurlo; ecco cosa succede nella puntata del 31 maggio, stando a quanto riportano le anticipazioni.

Una Vita anticipazioni, Genoveva lo seduce: il piano va avanti, ecco cosa succede

La guerra tra Quesada e Bacigalupe sta per finire e, a quanto pare, sembrano esserci solamente due vincitori: Aurelio e Genoveva. La Salmeron ha ormai convinto Natalia ad uccidere Marcos e, dopo aver scoperto degli abusi del Bacigalupe, Felipe si è scagliato contro di lui nelle strade del quartiere; non resta che la morte di Marcos a Genoveva quindi per incastrare l’avvocato e avere finalmente vendetta.

Per questo, la Salmeron metterà in atto un accurato piano, alle spalle della stessa Natalia; seducendo Marcos, farà si che la Quesada possa pugnalarlo alla schiena, ma che la colpa ricada poi su Felipe.

Proprio mentre si sta commettendo l’omicidio, la Salmeron fa arrivare Felipe con la scusa che Natalia è in pericolo; in questo modo l’avvocato si troverà vicino al corpo morto del Bacigalupe, con un movente più che convincente per la polizia.

Stando alle anticipazioni quindi, Marcos morirà e tutti i sospetti cadranno su Felipe; grandissima festa per Aurelio e Genoveva, che oltre ad aver ottenuto la vendetta contro l’avvocato riusciranno in questo modo a mettere le mani sul patrimonio dei Bacigalupe, essendo Aurelio il marito di Anabel.

Come reagirà la ragazza quando scoprirà che suo padre è stato assassinato? Il futuro non sembra per nulla roseo nemmeno per lei…Intanto, Ignacio è di nuovo sparito da casa Dominguez, mentre Antonito festeggia la sua nomina a ministro del nuovo governo Dato, nonostante Ramon e Lolita siano molto preoccupati.