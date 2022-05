Vediamo insieme che cosa succederà nella seconda puntata per quanto riguarda questa nuovissima fiction che va in onda sulla Rai.

Oggi, 31 maggio, abbiamo il piacere di vedere uno dei primissimi appuntamento con Sei Sorelle, ovvero la soap opera ambientata a Madrid all’inizio del 1900 dove ci sono, appunto, sei sorelle che avranno un importante compito da portare avanti.

Ma cerchiamo di capire insieme, dopo la prima puntata e lo sconvolgente lutto, che cosa succederà e quale decisione molto importante, ma anche rischiosa devono prendere tutte insieme.

Sei sorelle: Adela e Diana hanno deciso cosa fare

Iniziamo dicendo che la morte improvvisa di quello che loro consideravano come padre adottivo, ovvero Don Ferdinando le ha lasciate completamente senza parole, e sono tutte molto tristi e sconsolate.

Senza di lui potrebbero anche dover rinunciare al loro stato sociale e alla loro ricchezza, ma cosa più importante alla loro libertà, perchè nessuna donna può ereditare il patrimonio di famiglia.

Ma Adela, ovvero la sorella maggiore, decide di prendere in mano la situazione e promette, compreso a Cristobal di non dire assolutamente a nessuno che Don Fernando è morto, perchè se qualcuno lo scopre tutto va in mano a Zio Ricardo, un’uomo assolutamente perfido.

Le sorelle, decidono quindi di fare come se nulla fosse mai accaduto, ed Adela, con l’aiuto di Diana, ovvero l unica che ha uno spirito imprenditoriale, inizia a gestire l’azienda senza che nessuno le dia una mano.

Tutti sapranno che Don Ferdinando è dovuto partire per gestire degli affari e che ha lasciato le figlie al suo posto, ma quanto riusciranno a nascondere la verità?

Per cercare di camuffare bene il tutto, Adela, deve assumere un’uomo come nuovo direttore della fabbrica, perchè per via del momento storico una donna non può avere questo ruolo.

Chi verrà assunto? Salvador Montaner, ovvero l’uomo che alla festa di Blanca, con un modo abbastanza arrogante aveva lasciato senza parole Diana, ma l’antipatia tra Silva e il nuovo direttore continua anche in fabbrica, ma forse con risvolti diversi!