Un’auto è stata letteralmente infilzata da parte a parte dal guardrail rimanendo incastrata.

Poteva essere gravissimo il drammatico incidente stradale avvenuto nel Salento, sulla tangenziale est di Lecce. Terribile infatti la scena che si è presentata davanti ai primi soccorritori accorsi sul luogo del sinistro, all’altezza dell’uscita 8/A per il Mercato Ortofrutticolo, sulla carreggiata in direzione Maglie.

Una vettura è stata letteralmente infilzata da parte a parte dal guardrail rimanendo incastrata poi tra la barriera di protezione e i pali della segnaletica stradale. Una scena che ha fatto temere il peggio ma che fortunatamente invece non ha registrato vittime. L’automobilista, unico a bordo della vettura, infatti si è salvato per miracolo anche se nello schianto ha riportato diverse ferite. Il guardrail infatti ha sfondato parabrezza e lunotto dopo aver attraversato l’intera auto ma non ha colpito il conducente che quindi è stato estratto dai vigili le fuoco dalle lamiere della vettura distrutta e consegnato ai sanitari del 118 che lo hanno trasportato in ospedale. Lo schianto è avvenuto intorno alle 16.30 di lunedì quando, per motivi da accertare, la vettura ha sbandato e dopo aver infilzato impattato contro guardrail, ha proseguito la corsa rimanendo letteralmente trafitte dalle barriere di metallo. L’auto è rimasta quindi incastrata al bivio tra la carreggiata della stessa tangenziale e quella della rampa dello svincolo. Sotto shock il conducente che ha visto le lamiere del guardrail passargli accanto e sfiorarlo. Dopo l’allarme, sul posto sono accorsi anche gli agenti della polizia municipale per i rilievi del caso e per gestire il traffico che ovviamente ha subito pesanti ripercussioni. La momento non sembrano esserci altre vetture coinvolte nell’incidente.