Il paradiso delle signore, si gira! Tutte le anticipazioni di settembre per l’amatissima fiction di Rai 1: ecco cosa possiamo aspettarci.

Anno dopo anno, Il paradiso delle signore ha conquistato il pubblico di Rai 1, realizzando ascolti da record; per questo, subito dopo la fine della sesta stagione, è già iniziato il conto alla rovescia per vedere in onda i nuovi episodi.

A quanto pare, la produzione ha già iniziato le riprese, con la settima stagione che tornerà su Rai 1 a settembre; ecco qualche anticipazioni arrivate direttamente dal set.

Saranno tantissime le novità di settembre per Il paradiso delle signore, con la fiction pronta a lasciare tutti quanti a bocca aperta; protagonista indiscussa delle trame Adelaide (Vanessa Gravina), nuova proprietaria del grande magazzino insieme a Vittorio (Alessandro Tersigni).

I due saranno dunque al centro delle varie vicende; in particolare, Vittorio sceglierà al posto di Flora (Lucrezia Massari) una nuova stilista, Maria (Chiara Puglisi). Tra i due è probabile anche che nasca la scintilla, anche se non è chiaro se Maria riuscirà a dimenticare Rocco.

Ci sarà grande spazio anche per la vendetta della contessa contro Umberto (Roberto Farnesi), visti i precedenti avvenimenti; gli intrighi non mancheranno e nemmeno i colpi di scena.

Visto l’inizio delle riprese, dal set arrivano anche dettagli sulle conferme per la prossima stagione; ad annunciare la loro presenza per Il Paradiso delle Signore 7 Emanuel Caserio e Giulia Vecchio, che riprenderanno i panni dei due neo-sposini Salvo Amato e Anna Imbriani, che dovranno però affrontare diversi problemi quando il segreto della donna verrà portato alla luce.

Anche Antonella Attili e Pietro Genuardi ritorneranno nella fiction, sempre nei panni di Agnese e Armando; stesso percorso fatto dalle due veneri, Irene (Francesca Del Fa) e Dora (Maria vittoria Cozzella) e poi anche Ada Manetti, che continuerà ad interpretare la truffatrice Desirée Noferini, Chi ha salutato definitivamente il cast è stata invece Caterina Bertone, che ha vestito i panni di Beatrice.