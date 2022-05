Gianluca Vacchi: davvero guadagna queste cifre? Da non credere

Nonostante sia al centro dell’attenzione, anche in quest’ultimo periodo, in molti si chiedono se davvero Gianluca Vacchi guadagni cifre così assurde

Dopo le recenti polemiche, Gianluca Vacchi è ancora una volta al centro della scena e del gossip nazionale. L’imprenditore è tornato in mezzo all’occhio del ciclone dopo lo scandalo scatenato dalle affermazioni di una sua ex collaboratrice domestica: una colf delle Filippine che ha denunciato l’uomo a causa di presunto sfruttamento.

Dunque, ora Vacchi è nuovamente sulla bocca di tutti e, come accade spesso, la curiosità sulla sua vita e sul modo in cui guadagna da vivere è salita a livelli record. In tanti si chiedono, infatti, se l’imprenditore guadagni davvero così tanto come si dice o si tratti solo di leggende metropolitane. Ecco la risposta.

Quanto guadagna Gianluca Vacchi

Dopo la notizia riportata dal quotidiano nazionale “La Repubblica”, è scoppiato lo scandalo che ha al centro una ex collaboratrice domestica di Gianluca Vacchi. La donna ha deciso infatti di sporgere denuncia nei confronti dell’imprenditore dopo aver lavorato per l’uomo dal 25 maggio 2017 al 10 dicembre 2020.

Secondo le accuse della donna, i video che Gianluca Vacchi era solito pubblicare e in cui spesso i protagonisti erano proprio i suoi domestici, provocavano stress tra il personale, soprattutto quando questi “non ballavano a tempo di musica”. Dunque, nel caso in cui le coreografie non venivano rispettate, l’imprenditore, secondo le accuse, si lasciava prendere dall’ira nei confronti dei propri domestici “lanciando il cellulare e spaccando la lampada usata per le riprese”.

Il licenziamento della donna è arrivato proprio quando la collaboratrice ha deciso di rifiutare un contratto di riservatezza secondo cui avrebbe previsto una penale di 50mila euro, nel caso in cui il firmatario avesse divulgato informazioni a terzi.

Potrebbe essere stato proprio questo il fattore scatenante che ha visto l’ex collaboratrice domestica decidere di depositare una denuncia nei confronti di Vacchi e chiedere un risarcimento pari a 70mila euro. Ma a quanto ammonta il patrimonio di Gianluca Vacchi?

Grazie alla sua attività sui social, in particolare su Instagram e TikTok, l’imprenditore sarebbe riuscito ad accumulare un patrimonio di circa 460milioni di dollari. Secondo quanto riporta Caffeinamagazine, infatti, la maggior parte del denaro sarebbe il risultato delle attività di Vacchi nel mondo della moda: la GV Life Stye.

Ma non solo: come è risaputo, Gianluca Vacchi gode di un patrimonio consistente anche grazie all’attività di famiglia. Si tratta dell’IMA, azienda specializzata in processi di confezionamento. Vacchi possiede, infatti, alcune quote dell’azienda.