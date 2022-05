Anna Falchi, sembra sia successo l’impensabile alla conduttrice: sarà davvero così? Ecco la voce che sta correndo sul web.

La carriera di Anna Falchi, dopo il clamoroso successo degli anni ’90 sia come modella che come attrice, sta prendendo una nuova piega; di recente infatti, l’abbiamo vista grande protagonista in Rai, alla conduzione de I Fatti Vostri insieme a Salvo Sottile.

Attrice, showgirl e conduttrice, col suo fascino scandinavo la Falchi è diventata presto un’icona di bellezza e sensualità; a quanto pare oggi, appena compiuti cinquant’anni, pare sia successo l’impensabile alla conduttrice, ecco la voce che sta correndo sul web.

Anna Falchi, sembra sia successo l’impensabile alla conduttrice: sarà davvero così? La voce di gossip

Sono tantissimi i fan e le fan che apprezzano la Falchi per la sua bellezza, tanto che in molti farebbero carte false per stare con lei; a quanto pare, secondo alcune voci la conduttrice sarebbe tornata single.

Stando a quanto riportato da Dagospia infatti, si sarebbe conclusa la relazione fra la conduttrice e l’imprenditore Andrea Ruggeri, ormai insieme da diverso tempo; per Dagospia, la Falchi se ne sarebbe addirittura andata via di casa.

“Anna Falchi e Andrea Ruggieri si sono lasciati. Dopo una lunga crisi, la showgirl ha fatto la valigia e ha cambiato casa“ si legge, così come riportato anche da Gossip e Tv.

Per tanti anni i due sono stati insieme senza sposarsi e, solo nell’ultimo anno, hanno deciso di andare a convivere; a quanto pare però, la crisi sembra aver portato alla rottura.

Al momento comunque, i rumors in questione sono solamente voci; né Anna Falchi né Ruggeri hanno confermato e smentito e, dunque, la rottura potrebbe anche non esserci stata.

Di certo comunque, specie in vista dell’estate, continueranno i rumors sulla conduttrice, fino al momento in cui lei non deciderà (se lo deciderà) di esporsi e fare chiarezza.

Di certo, la Falchi si godrà (da single o meno) questa estate, condividendo diversi momenti coi suoi tantissimi follower, che la amano come ormai fanno da più di vent’anni.