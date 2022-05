U&D, Isabella e Fabio si sono sposati: tutti i dettagli shock, la coppia nata al dating show di Canale 5 festeggia il proprio amore.

Mancano solamente poche puntate e Uomini e Donne saluterà il pubblico di Canale 5 per la pausa estiva; tra vari colpi di scena, non si può dire però che il programma, anche per quest’anno, non abbia formato coppie.

Tra quelli usciti dal programma ci sono anche Isabella e Fabio, che a distanza di qualche mese dalla loro frequentazione sono più innamorati che mai ed hanno deciso di fare il grande passo; ecco i dettagli shock sul loro matrimonio.

U&D, Isabella e Fabio si sono sposati: tutti i dettagli shock

I due sono più volte tornati in studio per condividere con tutti i presenti, nonché col pubblico a casa, i dettagli della loro bellissima storia d’amore; anche al programma della De Filippi hanno annunciato delle loro nozze, che si sono svolte in queste ultime ore, nella data di sabato 28 maggio.

Ad aggiornare sulla cerimonia è stata la stessa Ricci, tramite un post sul suo profilo Instagram; l’ex-dama ci ha tenuto a condividere questo momento di gioia con le tante persone che, da tempo, le dimostrano tantissimo affetto.

Per questo giorno davvero pieno di felicità, Isabella ha scelto un lungo vestito bianco con strascico, portato con la sua solita eleganza; sul tessuto leggero presenti poi varie fantasie dai toni rosa, bianco e lilla.

Il marito Fabio invece ha optato per un abito scuro, completato da un papillon abbinato; nella foto postata su Instagram li vediamo seduti vicini, felici di essere diventati marito e moglie.

Sono stati tantissimi i mi piace messi dai fan al post, così come i commenti sotto; in tanti hanno voluto complimentarsi con l’ex-dama per il lieto evento, facendo gli auguri e mostrando tanto affetto ad entrambi.

“Auguri di cuore sposi siete bellissimi” scrive una fan, con tanti altri che più o meno esprimono lo stesso concetto; qualcuno, mentre si complimenta con Isabella, tira in ballo anche Gemma, che più volte si è scontrata in studio con la Ricci ma che ancora non ha avuto la sua stessa fortuna.