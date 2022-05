Rompicapo: quelli bravi lo trovano in meno di 2 minuti e tu?

Mettiamo alla prova la vostra attenzione visiva: osservate attentamente l’immagine, riuscite a trovare l’intruso in meno di 2 minuti?

Vi proponiamo un rompicapo particolarmente divertente, ma altrettanto difficile. Il vostro obiettivo consiste nello scovare l’intruso tra questi pappagalli coloratissimi. Parliamo di un test perfetto per l’atmosfera creata dall’arrivo imminente della stagione estiva, un prova visiva che – non solo vi permetterà di allenare la vostra mente – ma vi consentirà di sviluppare la vostra capacità di concentrazione.

Per risolvere il rompicapo infatti non basterà godere di un’ottima vista: serviranno attenzione ai dettagli, pazienza e ingegno, in modo da capire la forma e la natura del famoso intruso. Ovviamente non si tratta di un pappagallo, ma un’altra creatura animale.

Per risolvere il rompicapo, avrete solo due minuti di tempo. Per rendere la prova più interessante, consigliamo di svolgerla in compagnia. La competizione infatti acuisce tutti i sensi, vista inclusa. Vediamo quindi al dunque: osservate attentamente l’immagine di fronte a voi, riuscite a trovare l’intruso misterioso? Vediamo insieme la soluzione nel prossimo paragrafo.

Rompicapo – Soluzione

Se state leggendo questo paragrafo, probabilmente vi trovate ad un punto di non ritorno: non avete idea di che forma e natura sia l’intruso misterioso, non è vero? Per procedere nella risoluzione, vi diamo un indizio: si tratta di un insetto particolarmente amato anche dai più schizzinosi. Tra questi pappagalli coloratissimi infatti si nasconde una bellissima farfalla. Non riuscite proprio a trovarla? Se la risposta è no, non arrendetevi.

Svolgere i rompicapi consente un vero e proprio allenamento della mente, di conseguenza – se siete alle prime armi – è assolutamente normale avere più difficoltà nella comprensione del quesito. Con il passare del tempo, ogni rompicapo vi apparirà sempre più semplice, è solo questione di esperienza. Ora, vediamo la soluzione.

Ebbene sì, la farfalla misteriosa si nasconde tra le ali rosse del pappagallo alla vostra sinistra. I suoi colori le permettono di mimetizzarsi perfettamente tra le varie figure presenti nel rompicapo. Avete avuto molta difficoltà nella risoluzione del rompicapo? Sappiate che pochissimi utenti web sono riusciti a scovare l’intruso misterioso. Di conseguenza, non arrendetevi di fronte al fallimento. Sarete più fortunati (e scaltri) la prossima volta!