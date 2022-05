Nino Frassica dice la verità su Raoul Bova

Don Matteo: Nino Frassica fa delle rivelazioni scioccanti sul suo collega Raoul Bova. Siete curiosi di scoprire cosa ha confessato? Vediamo del dettaglio le sue parole.

Nino Frassica è sicuramente uno degli attori più amati in Italia, nell’ultimo periodo ha conquistato il cuore del pubblico grazie alla sua partecipazione in Don Matteo. Qualche giorno fa ha lasciato tutti senza parole dopo aver rilasciato un’intervista in cui ha confessato cosa pensa realmente su Raoul Bova.

I due, nell’ultimo anno sono diventati colleghi stretti, recitando proprio all’interno della serie televisiva.

Bova infatti ha preso il posto di Terrence Hill, biosgna ammettere, che anche in questo contesto è riuscito a dimostrare le sue grandi capacità attoriali, tant’è che ha avuto un grandissimo seguito dopo la messa in onda della fiction.

Nino Frassica non ha avuto troppi problemi a dichiarare il suo reale pensiero nei confronti dell’attore. Siete curiosi di scoprire le sue parole? Vediamole insieme.

Nino Frassica si Raoul Bova “ecco cosa penso di lui”

Nino Frassica in Don Matteo interpreta il Maresciallo Cecchini, come sempre il noto attore riesce ad immedesimarsi al meglio nei suoi personaggi. Qualche giorno fa ha rilasciato una intervista al settimanale Intimità, in cui non si è fatto troppi problemi ha rivelare alcuni retroscena proprio sulla fiction.

L’artista oltre ad aver parlato della serie, ha voluto dire la sua anche sul nuovo ruolo dato a Raoul Bova, che come ben sappiamo è l’ultimo arrivato in Don Matteo.

Nino ha confessato “E’ stato una bella sorpresa, sia come artista che come uomo, mi sono reso conto che è un divo ma non si atteggia a tale“. Insomma anche in questo caso Frassica ha avuto solo belle parole nei confronti del collega, ma non solo l’attore ha anche voluto dire la sua su Terrence Hill.

In pochi sanno che i due si conoscono da oltre 20 anni, infatti oltre ad un rapporto lavorativo c’è anche una bellissima amicizia. Frassica ha confessato “Terence per me significa 20 anni di amicizia, di stima reciproca e lavoro fianco a fianco. Mi sento un privilegiato per averlo conosciuto e per averci lavorato insieme”.