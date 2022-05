Antonella Elia confessa il dramma che ha avuto per la prima volta: le parole dell’attrice e conduttrice al noto programma tv.

Dopo l’esperienza come opinionista (al fiano di Federico Fashion Style e Soleil Sorge) al programma di Barbara D’Urso, La Pupa e il Secchione Show, Antonella Elia è tornata di nuovo in tv, anche se in veste completamente diversa.

L’attrice, showgirl e conduttrice torinese classe ’63 è stata infatti ospite di recente Da noi…a ruota libera di Francesca Fialdini; al noto programma della Rai, l’Elia ha confessato un dramma avuto solamente una volta nella vita.

Antonella Elia confessa il dramma che ha avuto per la prima volta: le sue parole a Da noi…a ruota libera di Francesca Fialdini

Nell’ultima puntata di Da noi…a ruota libera di Francesca Fialdini la conduttrice ha avuto modo di intervistare Antonella Elia, che si è messa a nudo davanti ai telespettatori confessando un dramma avuto.

“Ho provato ad avere un figlio ma l’ho perso, non si è sviluppato il battito del cuore” ha spiegato l’Elia riguardo al triste evento che le è capitato tempo fa, con tanta commozione.

Come spiegato da Antonella, quando era molto giovane pensava solamente a far progredire la sua carriera; solo anni dopo è arrivato il desiderio di diventare madre, ma purtroppo ha dovuto affrontare il dramma di un aborto spontaneo.

Quel periodo non è stato sicuramente facile per l’Elia, che però ha saputo rialzarsi e di recente è tornata appunto protagonista in tv, non soltanto con La Pupa e il Secchione Show ma anche col Grande Fratello Vip, prima come concorrente poi come opinionista.

Spesso, per il suo carattere forte e schietto, l’Elia ha subito delle critiche, anche per quanto riguarda la sua vita privata. “In amore mi hanno detto spesso che rompo, che sono isterica, matta, instabile, che mi annoio subito: me ne hanno detto di tutti i colori. A costo di morire dico sempre la verità e detesto chi mente” spiega la showgirl.