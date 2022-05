Verissimo, quando torna e tutte le novità: si è conclusa davvero una stagione televisiva trionfante per il programma di Silvia Toffanin.

La scelta di chiudere Domenica Live e raddoppiare l’appuntamento con Verissimo per la stagione televisiva 2021-2022 ha sorpreso parecchio i telespettatori Mediaset, ma si è rivelata davvero vincente; il programma della Toffanin ha realizzato ottimi ascolti, con la conduttrice sempre più amata.

Conclusa questa stagione con le puntate di sabato 28 e domenica 29 maggio, è già tempo di guardare al futuro; quando tornerà Verissimo? E soprattutto, cosa dobbiamo aspettarci? Ecco i dettagli.

Verissimo, quando torna e tutte le novità: i dettagli per la prossima stagione

Il successo di Verissimo è stato dirompente, tanto da tenere incollati alla tv la bellezza di una media di circa tre milioni di spettatori per ogni puntata; la Toffanin ci ha tenuto a ringraziare tutti, con Mediaset più che mai pronta a confermarla.

Per la prossima stagione televisiva, stando alle indiscrezioni, si dovrebbe mantenere la formula col doppio appuntamento nel week-end; l’esperimento è stato più che riuscito e dunque sono tutti pronti a ripeterlo.

Ancora una volta quindi, la Toffanin dovrebbe dare spazio a grandi nomi del mondo dello spettacolo, ripiegando anche sui vari reality show e programmi televisivi (tra cui C’è posta per te ed Amici) come successo in questi ultimi mesi.

Per tutto il mese di giugno, i fan di Verissimo avranno però modo di rivivere tutte le migliori interviste fatte dalla Toffanin nel corso dell’anno; per buona parte dell’estate quindi, anche se senza inediti, il programma terrà ancora compagnia al pubblico.

Discorso diverso invece per i mesi di luglio e agosto; ancora non è chiaro cosa deciderà di mandare in onda Mediaset, ma è molto probabile si opti per film e fiction come succede solitamente.

In molti, visto il grande successo avuto dalla Toffanin, pensano che presto Mediaset possa concederle ampio spazio, come succede con Maria De Filippi e i suoi programmi; le due potrebbero quindi essere le conduttrici di punta dell’azienda.