Uomini e Donne: la scena stupisce tutti, impossibile

Uomini e Donne, la scena stupisce tutti: davvero impossibile, il dating show si prepara a salutare il pubblico sicuramente in grande stile.

La fine di quest’edizione di Uomini e Donne si avvicina e, in queste ultime puntate, il programma sta facendo davvero i fuochi d’artificio; i due tronisti sono alle battute finali per la scelta, ma a dominare la scena è sempre il trono over.

Di recente, Ida e Riccardo hanno sorpreso tutti quanti provando ad uscire dopo un ulteriore scontro in studio, ma a quanto pare le cose non sono andate come previsto; la scena dei due stupisce davvero tutti.

Di ritorno dalla cena e dopo qualche giorno, Ida e Riccardo sono stati chiamati al centro studio per raccontare la loro situazione e non sono mancate le scintille; arrabbiatissima, la Platano è entrata in studio ed ha sparato a zero sul Guarnieri, che ha subito detto di aver avuto la sensazione di essere tornati ai vecchi litigi.

Davanti alla chiusura di Riccardo, Ida si è mostrata agitatissima e nervosa, inveendo contro il suo ex. “Pensavo di trovare una persona diversa. Secondo te, ci sono le basi per ricominciare?” ha spiegato il Guarnieri in studio, ma la Platano è davvero una furia.

“Lui si nutre dei sentimenti degli altri, tu sentimenti non ne hai” spiega, dando a Riccardo del ‘falso’ e soprattutto dando ragione anche ad Alessandro Vicinanza, che aveva già criticato il Guarnieri.

Maria cerca di dialogare con Riccardo, facendogli notare come Ida stia davvero male, mentre Tina (di nuovo in studio) si scaglia contro il cavaliere rivolgendosi direttamente ad Ida

“E’ veramente un peccato Ida che tu ancora oggi ti stia dannando per quest’uomo. Riccardo sei un farabutto” il commento della Cipollari, che poi continua “l’hai ripudiata come hai fatto in passato. Lei non è cambiata lo sai perché? Perché si è ritrovata lo stesso farabutto di due anni fa” spiega l’opinionista. Tra i due è davvero finita per sempre?