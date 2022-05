Una Vita, Genoveva li mette uno contro l’altro: il diabolico piano della Salmeron per sbarazzarsi dei suoi nemici, ecco cosa succede.

Gli eventi stanno davvero sorridendo ad Genoveva, che dopo essere uscita dal carcere e ottenuta l’assoluzione, si è ripresa il quartiere stringendo una fruttuosa alleanza con Aurelio Quesada.

I due stanno portando avanti i loro piani, che sembrano finalmente essere arrivati al loro culmine; per sbarazzarsi dei nemici, la dark lady decide di metterli uno contro l’altro, ecco le anticipazioni.

Una Vita, Genoveva li mette uno contro l’altro: le anticipazioni del 29 maggio

Aurelio è ormai sul punto di sposare Anabel, diventando di fatto suo marito e dunque beneficiario dell’eredità dei Bacigalupe; a questo punto, sia lui che Genoveva sono pronti a sbarazzarsi di Marcos una volta per tutte.

I due stanno valutando varie opzioni, ma oltre alla proposta di Aurelio di sfruttare l’attentato anarchico c’è un piano molto più diabolico della Salmeron; ad uccidere il Bacigalupe sarà Natalia, che ancora è traumatizzata dalle violenze subite dall’uomo in passato, ma la colpa dovrà ricadere su Felipe.

Per rendere l’avvocato il sospettato principale, Genoveva mette al corrente Felipe della violenza perpetuata da Marcos su Natalia ai tempi del Messico; furioso, l’avvocato si scaglierà contro il Bacigalupe, per uno scontro pubblico svolto nel bel mezzo della strada.

A questo punto, Felipe avrebbe un movente perfetto per uccidere il Bacigalupe; la vendetta di Genoveva è vicina e pare essere sempre più sul punto di vedere il suo ex-marito chiuso in carcere. Come riuscirà Felipe a tirarsi fuori da questa brutta situazione, ancora una volta organizzata da Genoveva?

Sicuramente diversa invece l’atmosfera fra Servante e Fabiana. I due hanno avuto dei litigi furiosi, tanto che l’ex-portinaio era sul punto di vendere la sua quota della pensione; a sorpresa però, proprio prima di congedarsi chiede a Fabiana di sposarlo, con la sua socia che accetta.

Finalmente, i due fanno uscire allo scoperto i loro sentimenti e sono pronti a renderli pubblici anche con un matrimonio.