Una Vita anticipazioni, addio a Marcos e Felipe! Cosa aspetta i due personaggi nella soap spagnola di Canale 5? Ecco le anticipazioni.

Come ogni sabato, anche l’appuntamento del 28 maggio sarà extra-large e ricco di colpi di scena, specie per quanto riguarda la lotta fra i Bacigalupe e i Quesada e quella fra Genoveva e Felipe.

Il Quesada e la Salmeron portano infatti avanti i loro piani e, stando alle anticipazioni, potrebbero liberarsi definitivamente sia di Marcos che dell’avvocato. Sarà davvero così? Ecco le anticipazioni.

Una Vita anticipazioni, addio a Marcos e Felipe? I piani di Aurelio e Genoveva

Aurelio ha sempre più potere e, dopo aver conquistato il cuore di Anabel, riesce ad avere informazioni anche da Fausto, uno dei capi degli anarchici locali. A quanto pare, il gruppo sta organizzando un attentato e, venendone a conoscenza, il Quesada pensa a come sfruttarlo a suo vantaggio.

Stando alle anticipazioni, Aurelio penserà di sfruttare la situazione per organizzare una fuga con Anabel e far fuori Marcos, in modo che i sospetti non ricadano su di lui; la sua idea è quella di sfruttare Natalia.

Genoveva però ha un’idea ancora più diabolica e secondo lei migliore: le colpe dell’omicidio di Marcos dovranno ricadere su Felipe, in modo tale che l’Alvarez-Hermoso possa finire i suoi giorni in carcere.

Qualora il piano riuscisse, la vendetta di entrambi sarebbe completata: andrà davvero tutto come pianificato dai due? Marcos, ripudiato dalla figlia, sembra avere le ore contate, mentre Felipe è sempre più preso da Natalia e vorrebbe solo ricominciare una nuova vita.

Per quanto riguarda gli altri personaggi, anche Servante ha voglia di ricominciare dopo i continui litigi con Fabiana; l’uomo è intenzionato a vendere la sua parte di pensione e, sebbene inizialmente la sua socia si mostri indifferente, in realtà è molto addolorata dalla scelta di Servante.

I due storici personaggi della soap arriveranno a capire che non possono fare a meno uno dell’altra? Come sempre, restate con noi per le anticipazioni di Una Vita e non solo.