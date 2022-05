Elisabetta Gregoraci, la foto in costume è da perdere la testa: la conduttrice calabrese fa sognare tutti i quanti mostrando la sua bellezza.

La temperatura sembra essere salita vertiginosamente non soltanto per l’arrivo dell’estate; così come l’anno scorso, tra le vip più attive e amate dei social c’è sicuramente Elisabetta Gregoraci, che con la sua bellezza sta ancora incantando tutti.

La conduttrice 42enne ha cominciato a godersi spensierati giorni di relax sotto il sole, sfoggiando non soltanto la ben nota bellezza, ma anche un corpo marmoreo; la foto in costume è da perdere la testa.

Elisabetta Gregoraci, la foto in costume è da perdere la testa: bellezza ammaliante

Ex-modella e partecipante a Miss Italia, la Gregoraci sin da giovane ha sfoggiato un fascino mediterraneo davvero incredibile; nonostante però passino gli anni, lei sembra essere sempre più bella e, con l’arrivo dell’estate, ha iniziato a sfoggiare il suo corpo marmoreo.

Direttamente da Monte Carlo, dove si sta godendo il relax sotto il sole anche in compagnia del figlio, la Gregoraci ha postato un selfie in costume che fa davvero impazzire tutti quanti i follower.

Come si vede, la conduttrice indossa un paio di occhiali da sole, coi lunghi capelli mori che le scendono sul petto; in primo piano il costume nero indossato, che pare contenere davvero a stento il suo florido décollété.

“Beautiful sunny days” scrive la Gregoraci nella didascalia, prontissima per questa nuova stagione estiva; ogni volta che posta lei, i fan vanno in visibilio davanti a tutta la sua bellezza.

Come sempre quindi, il post è stato riempito di mi piace, così come sono tantissimi i commenti per elogiare il fascino della conduttrice; “sei la più bella del mondo” scrive una fan dell’ex-gieffina, mentre tante altre si complimentano anche per la sua meravigliosa famiglia e le augurano di passare dei bellissimi momenti.

La Gregoraci è amata non soltanto per il suo talento e per la sua bellezza, ma anche per la sua personalità, che il pubblico ha potuto apprezzare da vicino durante il suo soggiorno nella casa del Grande Fratello Vip.