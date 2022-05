Verissimo anticipazioni, nomi impensabili per il finale con il botto: ecco tutti gli ospiti per questo ultimo appuntamento col programma.

La trionfante stagione di Verissimo si sta concludendo, dopo aver anellato una serie di successi; il doppio appuntamento nel week-end ha convinto il pubblico e la Toffanin è ancora più amata dal pubblico.

Per questa puntata conclusiva, è previsto davvero un finale col botto con nomi impensabili come ospiti; ecco chi sarà presente nel salotto della conduttrice nella puntata di sabato 28 maggio.

Verissimo anticipazioni, nomi impensabili per il finale con il botto: ecco chi ci sarà

Ci saranno davvero grandissimi nomi come ospiti del programma Mediaset, che vuole davvero chiudere in bellezza con questo ultimo appuntamento della stagione 2021-2022.

In primis, arriverà in studio Ida Platano, celebre dama del trono over di Uomini e Donne; per quest’anno la Platano è stata assoluta protagonista, tanto che in questo finale ha avuto modo di riavere ancora a che fare col suo ex, Riccardo Guarnieri.

Davanti alla Toffanin, Ida racconterà la sua vita e le sue vicende sentimentali senza filtri, per un’intervista davvero imperdibile; oltre alla dama però, ci sarà spazio anche per altri protagonisti della tv e del cinema.

In studio Claudio Santamaria, che mercoledì 8 giugno tornerà su Canale 5 con L’ora – Inchiostro di piombo, nuova attesissima fiction; e poi ancora, per pubblicizzare l’uscita del suo nuovo libro, Un altro giorno verrà, la grande cantante Iva Zanicchi.

Inoltre, la Toffanin avrà modo di intervistare l’attrice e conduttrice Bianca Guaccero, che racconterà la chiusura di un’epoca vista la cancellazione del suo programma, Detto Fatto.

Successivamente, tra le interviste ci sarà un trionfo dell’amore con l’intervista a due coppie, Giorgia Palmas e Filippo Magnini e Mariano Di Vaio e Eleonora Brunacci. La showgirl e il nuotatore si sono recentemente scambiati le promesse e, in esclusiva, il programma mostrerà delle immagini inedite; Di Vaio e la Brunacci ripercorreranno il loro lungo amore, che dura dal 2011, coronato ancora dall’attesa di un quarto figlio, che nascerà a gennaio.