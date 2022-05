Uomini e Donne: il tronista cambia idea?

Uomini e Donne, anticipazioni shock, il tronista ha davvero cambia idea? Da non credere, scopriamo nel dettaglio cosa è accaduto nel programma di Maria De Filippi.

Rivelazione shock su un ex protagonista di Uomini e Donne, stiamo parlando di Luca Salatino, a quanto sembra una sua vecchia corteggiatrice avrebbe fatto alcune rivelazioni inaspettate sul suo conto. Siete curiosi di scoprire cosa ha confessato? Vediamolo insieme.

In molti si ricorderanno sicuramente di Aurora Colombo, la ragazza ha partecipato nel programma di Maria De Filippi nelle vesti di corteggiatrice. Ai tempi era scesa dalla scalinata per frequentare il tronista Luca Salatino.

Purtroppo, la ragazza non arrivò nemmeno alla scelta finale, ora però, molti fan del programma, vogliono scoprire i retroscena sul suo percorso a UeD, ecco perché continuano farle domande su Luca.

Qualche giorno fa l’ex corteggiatrice ha risposto ad alcune curiosità, rivelando dei dettagli scioccanti. Siete curiosi di scoprire cosa ha rivelato? Vediamolo insieme.

Uomini e donne: ecco la rivelazione shock sul tronista

Come dicevamo Aurora Colombo è tornata a parlare della scelta di Luca Salatino. In molti si ricorderanno della loro breve frequentazione, purtroppo le loro strade si sono divise quasi subìto, infatti la ragazza non era arrivata tra le ultime scelte del tronista.

Per i fan alcuni dettagli non sono ancora molto chiari, ecco perché continuano a scriverle e a farle domande sul trono di Luca. Proprio qualche giorno fa sono arrivate delle importanti rivelazioni sulla scelta del tronista, oviamente le sue parole hanno generato non poche polemiche.

Gli appassionati di Uomini e Donne sapranno benissimo, che inizialmente la frequentazione tra Luca e Aurora sembrava andare a gonfie vele, tant’è che in molti erano convinti che lei potesse essere la sua scelta.

Inaspettatamente, qualcosa è andato storto, da quanto dicono le ultime anticipazioni, Luca avrebbe finalmente scelto la compagna con cui uscire dal programma.

Stiamo parlando di Soraia, per questo motivo i fan hanno preso alla palla al balzo, facendo alcune domande scomode ad Aurora.

L’ex corteggiatrice non si è fatta nessun problema a rispondere, anzi possiamo dire che ha anche lanciato parecchie frecciatine a Luca dopo la notizia della sua scelta.

Ma oggi, la ragazza sembre essere cambiata, infatti ha utilizzato delle parole molto positive nei confronti dell’ex tronista.

Qualcuno le ha scritto “La scelta eri tu”, aggiungendo che Luca e Soraia dureranno solo per il tempo di qualche copertina. Aurora inaspettatamente ha risposto “Grazie, però spero per Luca che non sia così! Gli auguro tanta felicità”.

Insomma, alla fine sembra essere tornata la pace, tant’è che ha augurato alla nuova coppia tanta felicità.