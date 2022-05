Il paradiso delle signore 7: quando inizia e le anticipazioni che nessuno conosce

La nostra amata contessa Adelaide ha deciso di svelare delle anticipazioni su Il paradiso delle signore 7: vediamo insieme i dettagli.

Sono moltissimi i telespettatori italiani in attesa dell’avvio delle riprese della settima stagione de’ Il paradiso delle signore. La soap infatti vanta record di incassi ed è riuscita a conquistare il cuore e l’attenzione del pubblico a casa. Eppure, sono settimane che circolano voci circa un effettivo ritorno sul set, ma nessuno degli attori è mai stato paparazzato nelle vesti dei personaggi da loro interpretati.

L’ultima puntata andata in onda risale al 29 aprile 2022, dopodiché i telespettatori si sono messi in attesa riguardo una possibile conferma sulla continuazione della trama. Finalmente, i fan della fiction hanno ottenuto delle risposte: Valeria Gravina – attrice il cui personaggio è la contessa Adelaide – ha svelato delle anticipazioni importanti presso il programma di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno.

Il paradiso delle signore 7: quando iniziano le riprese?

La nostra amata contessa Adelaide, interpretata appunto da Valeria Gravina, ha deciso di condividere con il pubblico delle importanti anticipazioni riguardo le riprese de’ Il paradiso delle signore 7. L’attrice, intervistata da Serena Bortone, ha infatti confermato il ritorno sul set previso per il 30 maggio. Gli attori quindi si incontreranno nuovamente presso il magazzino milanese che ha tanto conquistato i telespettatori, in modo da realizzare una nuovissima stagione della soap.

Sul set, oltre ovviamente a Valeria Gravina, torneranno i personaggi Vittorio Conti, Umberto Farnesi, Marco e Stefania, così come Irene e tanti altri. In particolare, Valeria Gravina ha voluto mandare un saluto particolare alla collega ed amica Eva Grimaldi: “Ci siamo conosciute che eravamo io poco più che una pupa e tu un’adolescente” – sono state le parole dell’attrice – “ne abbiamo fatte tante e ti ho voluto molto bene ed ancora oggi è così per me e lo sarà per sempre”.

Così la contessa Adelaide ha annunciato il tanto agognato inizio delle riprese sulla continuazione della trama. Probabilmente, Il paradiso delle signore tornerà a farci compagnia nella stagione autunnale, precisamente nel settembre 2022. La data precisa è impossibile da stabilire ora come ora, ma confidiamo che i protagonisti della serie continuino a tenerci aggiornati.