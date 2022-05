Eva Grimaldi è successo in diretta, lo avete visto? L’attrice, reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip, torna in televisione.

Classe ’61, Eva Grimaldi è una delle attrici più apprezzate degli ultimi decenni, grazie alla performance in tantissimi film e molte fiction apprezzatissime viste sul piccolo schermo.

Negli ultimi mesi, abbiamo avuto modo di conoscere ancora più da vicino la Grimaldi durante la sua esperienza nella casa di Cinecittà alla sesta edizione del Grande Fratello Vip; dopo alcune settimane, l’attrice torna in tv e succede proprio in diretta.

Di recente, la Grimaldi è stata ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1, toccando diversi temi e ripercorrendo gran parte della sua vita davanti alla conduttrice.

Tra carriera e vita privata, Eva si è commossa parlando della sua famiglia, in particolare della mamma Elvira, che è purtroppo morta cinque anni fa; vedendo il momento, la Bortone si è alzata per consolare la sua ospite.

“E’ il bello della diretta, scusate” ha detto per sdrammatizzare la Grimaldi, che poi ha raccontato un aneddoto sulla mamma. “Mamma non voleva facessi questo lavoro ma poi qualche soddisfazione gliel’ho data” spiega l’attrice, che nella sua carriera ha raggiunto tantissimi traguardi.

In diverse fiction, ha recitato al fianco di Gabriel Garko, che per diversi anni sono stati insieme anche nella vita privata; dopo la fine della loro storia, la Grimaldi si è innamorata di Imma Battaglia, mentre Garko solo poco tempo fa ha fatto coming out ed ora sembra essere felice col suo compagno.

“Noi eravamo una coppia, moderna. Io e Gabriel abbiamo vissuto insieme, e abbiamo avuto un rapporto bellissimo. Ancora oggi ci vogliamo bene e ci amiamo, con un altro tipo di amore. Non abbiamo preso in giro nessuno” è stato il commento dell’attrice sulla sua relazione, spesso criticata, con Garko.

Parlando del suo futuro, la Grimaldi lancia anche una provocazione: “Vorrei interpretare una donna brutta e vecchia, è quasi una colpa nascere bionda e con dei bei lineamenti perché non sei credibile per altri ruoli” rivela.