Una Vita anticipazioni: ad Acacias c’è stato un attentato! Ecco cosa succde nella prossima puntata della soap spagnola.

Le trame si stanno sempre di più stringendo nella soap spagnola e tragici eventi sembrano davvero essere alle porte. Come abbiamo visto, Soledad è stata scoperta e, per sfuggire alla furia di Marcos e alla polizia, si è rifugiata da Aurelio Quesada.

Il messicano ha di nuovo chiesto la mano di Anabel al Bacigalupe, ricevendo però una risposta del tutto negativa; mentre continua a portare avanti il suo piano con Genoveva, il Quesada scopre che Acaçias sta per essere travolta da un attentanto.

Una Vita anticipazioni, ad Acacias c’è stato un attentato: cosa succede

Oltre ad aver ucciso Felicia, sappiamo che Soledad ha anche un passato da anarchica e che, coi suoi vecchi compagni, è tutt’altro che in buoni rapporti; per questo, Fausto l’ha obbligata a compiere un attentato.

La donna però è sotto il controllo di Aurelio, che scopre del suo rapporto con Fausto; curioso di scoprire come l’ex-domestica può ancora tornargli utile (dopo averla utilizzata come assassina per uccidere Pierre Caron) si reca in carcere dall’anarchico.

L’incontro con Fausto, stando alle anticipazioni per la puntata del 26 maggio, si rivelerà davvero sorprendente per il Quesada; Aurelio verrà infatti a conoscenza del piano per realizzare un attentato ad Acaçias, e tutto fa pensare che la vittima designata sia Antonito Palacios.

Non curandosi delle vicende politiche, Aurelio cerca di capire come può sfruttare questa situazione a suo vantaggio, mentre tornato da Genoveva le racconta la succulenta novità…la tragedia, ad Acaçias, sembra davvero dietro l’angolo.

Problemi anche per Felipe e Natalia, nonostante qui ci sia di mezzo l’amore; la giovane è sempre più stanca degli intrighi della sua famiglia e lo dice esplicitamente a Felipe, chiedendogli di starle lontano per il suo bene.

L’avvocato è però ormai innamorato di Natalia e non vuole rinunciare a lei; un bacio sembra suggellare il loro amore, ma proprio in quel momento alla Quesada tornano in mente gli abusi di Marcos. Come andrà realmente a finire tra loro?