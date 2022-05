Rompicapo: vedi il pesciolino diverso? Sbagliano tutti!

Test visivo: osserva attentamente l’immagine, sei in grado di trovare l’unico pesciolino diverso? Impossibile, quasi nessuno ci riesce. Metti alla prova le tue capacità visive.

Nell’ultimo periodo sempre più persone si divertono a risolvere i vari quiz presenti sul web. Questi oltre ad essere molto utili per tenersi impegnati, sono anche ottimi per allenare la mente. Di test ne esistono di diversi tipi, ad esempio quelli psicologici, oppure i rompicapo.

Quello che vi proponiamo oggi è un test visivo, vi avvertiamo in anticipo, non sarà affatto semplice trovare la risposta corretta. Provate anche voi a risolverlo, quello che dovrete fare è osservare attentamente l’immagine, come potete notare sono raffigurati moltissimi pesci. Attenzione però, tra questi c’è ne uno che ha delle caratteristiche ben diverse.

Sareste in grado di trovarlo? Inoltre il test prevede che riusciate a risolverlo in solo 15 secondi. Ora non vi resta che mettervi alla prova, se proprio non trovate il pesce diverso, qui sotto vi mostriamo la soluzione.

Test visivo: riesci a trovare il pesce diverso?

Se siete arrivati a questo punto o avete trovato la soluzione corretta, oppure non avete la minima idea di quale possa essere il pesciolino diverso. Non preoccupatevi, prima di mostrarvi la soluzione, proviamo a darvi ancora qualche indizio.

La prima cosa da fare è rimanere concentrati, poi iniziate ad osservare con attenzione tutti i pesci nell’immagine, se mettete bene a fuoco l’immagine noterete che uno di questi ha un particolare molto diverso.

La differenza sta in un dettaglio vicino all’occhio, ora l’avete visto? Se la risposta è no vi diamo un altro indizio, provate a controllare nella terza riga. A questo punto dovrebbe esservi chiaro di quale pesce si tratta.

Se proprio non avete ancora trovato il pesciolino diverso qui sotto vi mostriamo la soluzione:

Come di avevamo preannunciato non era affatto semplice trovare il pesce diverso, quindi se ci siete riusciti vi facciamo i nostri complimenti. Ma se al contrario non l’avete trovato, non scoraggiatevi, avete bisogno solo di più allenamento.

Ora non vi resta che provare a svolgere gli altri test per mettere alla prova le vostre capacità visive. Voi cosa ne pensate?