Rompicapo: questo ti svela quale parte del cervello utilizzi

Illusioni ottiche: riuscite a vedere cosa c’è che non va all’interno di questa foto? La risposta dirà quale parte del cervello utilizzate di più.

Sono molti i test che circolano sul web: alcuni di questi, che potrebbero essere più facili di altri, sono visivi, altri invece di logica.

Insomma, ce ne sono tanti e tutti diversi. Questi “giochetti” possono essere utili quando tornate a casa dopo una giornata stressante passata a lavoro o se siete in casa con i vostri bambini.

Oggi vi proponiamo un nuovo test, chiamato “Illusorio”. Quello che dovrete fare è cercare una faccia di un uomo tra decine e decine di chicchi di caffè.

Trovarla non è semplice, ma potrebbe riuscire a farvi capire quale parte del cervello utilizzate di più. Non c’è nulla di scientifico, comunque, essendo l’organo più complesso del nostro corpo.

Test illusorio: riesci a vedere la testa di un uomo tra i chicchi di caffè?

Di solito, chi utilizza la parte sinistra del cervello è una persona più analitica e logica, rispetto a chi utilizza la parte destra, che invece sono persone più intuitivi e curiosi.

E questo test illusorio dovrebbe portare alla luce proprio questo aspetto. Se siete riusciti a trovare il viso di un uomo fra i tanti chicchi di caffè, vuol dire che la metà destra del vostro cervello è più sviluppata della media.

Se, invece, non la trovate, vuol dire solo che avete bisogno di allenarvi di più. Infatti, i vari test che circolano sul web se fatti con regolarità possono facilitare anche il compito di trovare appunto cose molte difficili.

Nell’immagine sovraesposta, quindi, c’è anche il viso di un uomo. Dovrete esaminare molto attentamente la riproduzione. E dovreste anche cercarla anche tenendo presente il tempo che ci mettete. Per questo motivo dovreste tenere a portata di mano un orologio.

Insomma siete riusciti ad individuare quello che è stato richiesto? Se non ce la fate, non vi preoccupate vi daremo noi la soluzione:

Ricordiamo ancora una volta, che questi test non sono assolutamente da prendere per veritieri: il nostro cervello è un organo talmente complesso che non si potrebbe studiare tramite un semplice test.

Allora voi siete riusciti a trovare la testa di un uomo all’interno dei chicchi di caffè?