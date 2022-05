Giustizia per tutti: anticipazioni shock ultima puntata

Anticipazioni shock sull’ultima puntata di Giustizia per tutti, i fan non vedono l’ora di scoprire come si concluderà la fiction e soprattutto chi ha ucciso Beatrice. Ecco tutte le rivelazioni sul gran finale.

Una delle serie più amate del momento è sicuramente Giustizia Per tutti. La fiction negli ultimi giorni ha ottenuto un discreto successo, tant’è che il pubblico a casa non vede l’ora di scoprire come giungerà al termine. Siete curiosi di scoprire le ultime anticipazioni? Vediamole insieme.

Ancora una volta Raoul Bova si è dimostrato all’altezza delle aspettative, l’attore infatti, ha interpretato al meglio il protagonista della serie, riuscendo ad ottenere un buon numeri di ascolti.

La prima cosa da sapere è che questa settimana, Giustizia per tutti, non andrà più in onda di mercoledì ma bensì di martedì.

L’appuntamento è quindi fissato per il 31 maggio, questo perché Mediaset ha deciso di lasciare lo spazio per la partita su Rai1, che otterrà sicuramente più spettatori. Una buona notizia per gli spettatori, che potranno anticipare di un giorno la visione dell’ultima puntata.

Siete curiosi di scoprire cosa accadrà? Vediamo insieme cosa dicono tutte le anticipazioni.

Giustizia per tutti: ecco cosa accadrà nell’ultima puntata

Manca sempre meno alla messa in onda dell’ultima puntata di Giustizia per tutti. I fan non vedono l’ora di scoprire come andrà a finire per i protagonisti della fiction e soprattutto chi è stato ad uccidere Beatrice.

Da quanto è emerso dalle ultime anticipazioni, sembrerebbe che Roberto, nonostante sia l’indagato principale per l’omicidio di Beatrice, si occuperà di altri casi.

Nel particolare, proprio Beltrami proverà ad aiutare un suo grande amico accusato di aver ucciso una ragazza con cui aveva una relazione.

Sin da subito, Roberto si metterà ad indagare per cercare di scagionare l’amico Fabio dall’omicidio della ex ragazza.

Purtroppo durante le indagini capirà che il caso sarà molto più difficile di quanto pensasse. Infatti Beltrami, nonostante creda all’innocenza dell’amico, non riuscirà a trovare il vero colpevole.

Inoltre il protagonista si occuperà di risolvere anche un altro caso, questa volta al centro dell’attenzione ci sarà un professore universitario accusato di aver ucciso una studentessa.

Infine, nell’ultima puntata di Giustizia per tutti scopriremo alcune importanti verità sull’omicidio di Beatrice. Proprio il marito, Roberto Beltrami arriverà ad un’importante conclusione. Per scoprire come finirà la fiction non ci resta che aspettare martedì 31 maggio. Voi cosa ne pensate?