Rompicapo a doppia difficoltà: in pochissimi lo sanno

Test grammatica: sai rispondere a questa domanda? La risposta sembrerà banale, ma forse non lo è. Proviamo insieme a rispondere al quesito di oggi.

Sul web si trovano ogni giorno centinaia e centinaia di test, di tutti i tipi: come, ad esempio, quelli della personalità e visivi.

Oggi, invece, vi invitiamo a cercare di rispondere a questo quesito, dall’apparenza molto semplice, ma che in realtà forse, per alcuni di voi, non lo è.

I test, non solo quello proposto oggi, ma tutti in genere, servono per farvi evadere dopo una lunga giornata di lavoro. E richiederà pochi alcuni minuti del vostro tempo.

Insomma, quello odierno è un test che riguarda la grammatica. Siete ferrati in questa materia? Se era tra le vostre preferite, forse non sarà un problema rispondere, se invece avete faticato, allora dovete proprio provarci.

Andiamo con ordine e leggiamo insieme la domanda che il quesito ci pone: qual è la prima persona del modo indicativo del verbo “cuocere”?

Test grammatica: riuscite a rispondere alla domanda?

Le risposte date sono quattro e solo una di esse è quella giusta: io cuocio; io cucino; io cossi; io ho cotto.

Con l’avvento di Internet ogniqualvolta si ha un minimo dubbio su come si scrive una parola, la si cerca. Forse è proprio questo il problema: il nostro cervello non è più abituato a pensare da solo.

La domanda è molto facile, ma non lo è per tutti. E il motivo è quello sopraindicato. Proviamo ad eliminare qualche risposta. Il test ci chiede la prima persona del modo indicativo del verbo cuocere: “io ho cotto“, ovviamente è da escludere, essendo un passato prossimo.

È da escludere anche “io cossi”, essendo un passato remoto. Ci rimangono solo due risposte, quindi: io cuocio e io cucino.

Forse, in questo modo, la risposta risulterà più semplice, dato uno dei due ovviamente non deriva dal verbo cuocere.

Vi diamo noi la risposta corretta, che in realtà è “io cuocio”: l’altra risposta deriva dal verbo cucinare (io cucino).

Siete riusciti a rispondere nel modo corretto, o avete avuto qualche difficoltà a trovare la soluzione esatta?

Ricordiamo che l’intento di questo test è solo quello di farvi evadere dopo una giornata passata al lavoro o a casa insieme ai vostri bambini.