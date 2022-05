Vediamo insieme quali sono i segni che non riescono mai ad esprimere quello che veramente pensano o sentono.

Come sapete ci piace farvi rilassare con qualche caratteristica particolare del vostro segno zodiacale e per questo motivo, infatti oggi vi indichiamo quali sono quelli che sembrano abbastanza distaccati da tutto.

Vi ricordiamo sempre che non hanno particolari basi scientifiche ma sono più che altro un modo per passare del tempo e far rilassare la nostra mente, oltre che ha farci sorridere e divertire insieme.

Oroscopo: questi segni sono freddi non per colpa loro

Quindi non perdiamo altro tempo prezioso e vediamo insieme questa classifica di oggi, che poi è sempre più un’ordine, il primo segno è quello del Toro, che non ha quasi mai un vero e proprio contatto fisico con l’altra persona.

E’ un tipo abbastanza sulle sue e non molto morbido, ma soprattutto non è particolarmente interessato alle dolcezze che si possono fare in coppia, per lui l’amore non sono le mille attenzioni ma il sentimento forte.

Chi lo conosce sa bene che una dimostrazione del suo affetto è cosa più unica che rara e se accade c’è un motivo veramente importante per farlo, siete d’accordo con noi?

Passiamo al prossimo segno, ovvero quello della Bilancia, che è sempre molto equilibrato nella vita ed ovviamente non si lancia mai in gesti d’amore, non va mai oltre ad un suo limite che ha principalmente in testa.

Per lui le amicizie e l’amore sono importantissimi ma i gesti che fa verso di loro si contano sulle punta di una mano, o anche meno, e questo spesso crea dei disguidi.

Ultimo segno di questa particolare classifica di oggi è quello dei Pesci che sa sempre perfettamente quello che vuole ed in amore è molto esigente ma lui non si sbilancia quasi mai, non gli piacciono le romanticherie.

Riesce sempre a mettere a proprio agio l’altra persona ma non trova mai quella giusta per lui e per le sue confidenze amorose e private, ma lui non demorde, unica pecca, non si lancia mai in abbracci affettuosi o come simili.

E voi siete uno di questi segni e vi siete riconosciuti in questa descrizione? Continuate a seguirci per essere sempre informati sulle varie caratteristiche che hanno i segni zodiacali sotto tutti i punti di vista!