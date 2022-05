Don Matteo: il finale stravolgerà tutto?

Manca sempre meno al gran finale della tredicesima stagione di Don Matteo. Da quanto dicono le anticipazione dobbiamo aspettarci un ultima puntata con i fiocchi. Siete curiosi di scoprire cosa accadrà? Vediamolo insieme.

I fan della fiction non vedono l’ora di scoprire come si concluderà Don Matteo, a quanto sembra, nell’ultima puntata non mancheranno grandi ritorni e colpi di scena. Tra le scena più eclatanti vedremo una Anna Oliveri decisamente in crisi per via di un ritorno clamoroso.

Giovedì 26 maggio andrà in onda su Rai1 l’ultima puntata di Don Matteo 13, ovviamente tutti non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà ai protagonisti della fiction e quali saranno gli ultimi colpi di scena.

Da quanto dicono le ultime anticipazione, dobbiamo aspettarci di tutto, infatti ci sarà una svolta nella storia tra Anna e Marco che arriverà finalmente a una conclusione. Ora non ci resta che capire se i due si lasceranno definitivamente, oppure decideranno di mettere a posto la relazione.

Intanto i primi spoiler sull’ultima puntata prevedono un gran ritorno, stiamo parlando di Sergio La Cava, l’uomo con cui Anna Olivieri aveva iniziato una storia prima del suo arresto.

Ma le anticipazioni non sono di certo finite qui. Siete curiosi di scoprire cosa accadrà? Vediamolo insieme.

Don Matteo 13: ecco le anticipazioni sull’ultima puntata

Manca sempre meno al gran finale della tredicesima stagione di Don Matteo, i fan fremono dalla voglia di scoprire come si concluderà la fiction. Intanto in molti si domandano se ci sarà o meno la 14esima stagione. Per il momento la Rai non ha ancora fatto sapere la sua decisione, ma sembrerebbe che le registrazioni della fiction continueranno.

Martedì 24 e giovedì 26 maggio, andranno in onda le ultime due puntate, ora i fan storici della fiction, non vedono l’ora di scoprire cosa accadrà ai loro amati protagonisti.

Stando a quanto dicono le prime anticipazioni, Anna e Marco si diranno addio per sempre. Per scoprire cosa accadrà tra i due, non ci resta che aspettare le ultime puntate.

Ma non solo, nell’episodio finale vedremo anche un gran ritorno, stiamo parlando Terence Hill. Nonostante il nuovo Don Massimo, abbia già conquistato tutti i telespettatori, è impossibile dimenticare il vero Don Matteo.

Voi cosa ne pensate?