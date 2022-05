Il cancro è una malattia che colpisce ogni anno molte persone e spesso non c’è scampo. Uno stile di vita sano è il segreto per non ammalarsi, ma ci sono dei cibi che sono davvero dannosi.

Ci sono infatti dei cibi che non andrebbero consumati per evitare che il nostro corpo si ammali di cancro.

Secondo una ricerca infatti circa il 20% dei soggetti che si ammala di cancro è dovuto proprio al consumo di cibi che non sono affatto salutari.

I cibi da evitare

La carne rossa è sicuramente da evitare, ricca di ormoni, sale e altri additivi che fanno male sicuramente alla nostra salute e che spesso sono alla base della formazione di cellule cancerogene. Per coloro che non possono fare a meno si consiglia di consumare la carne che proviene da allevamenti che sono stati nutriti da carne o fieno, e non da altre sostanze.

Anche gli oli idrogenati vanno eliminati dato che sono alla base del cancro al colon-retto, alla mammella e alla prostata. A questo si unisce la farina bianca raffinata troppo ricca di carboidrati. Il troppo consumo è alla base del cancro al seno. Si può tranquillamente sostituire questa farina con altre come quella di quinoa, di grano integrale, orzo e mandorle.

Per gli amanti dei popcorn al microonde, attenzione dato che possono causare cancro alla vescica o ai reni. Alla base una sostanza nociva presente questi sacchetti, come il gallato di propile.

Attenzione anche al salmone di allevamento dato che al suo interno vi è una elevata presenza di prodotti chimici che possono causare il cancro. Per gli amanti delle patatine fritte, tanto consumate sulle tavole, esse sono alla base del cancro all’ovaio, alla prostata, alla mammella e al tratto digerente. Sono anche alla base dell’ obesità, ipertensione e colesterolo alto. Se non si può farne a meno prediligere le patate biologiche e friggerle con olio di oliva.

Per non parlare poi del cibo affumicato può favorire l’insorgenza di cancro, a causa del processo di suffumicazione. Attenzione anche agli alimenti troppo zuccherati, a causa della produzione d’insulina. Le cellule tumorali si nutrono di essi, basti pensare al cancro al pancreas.