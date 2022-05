Una Vita anticipazioni, Alodia ed il matrimonio combinato: la ragazza riceve un’inaspettata notizia dai genitori, altri problemi per lei.

Come di consueto, arrivano le anticipazioni di Una Vita anche per la puntata che andrà in onda martedì 24 maggio; grande protagonista la domestica dei Dominguez, Alodia, che ha scoperto di essere rimasta incinta di Ignazio.

La ragazza ha confidato il suo segreto a Bellita, che ha dato il suo massimo sopporto alla sua domestica; i problemi sembrano però destinato ad aumentare per Alodia, che scopre di dover affrontare un matrimonio combinato.

Una Vita anticipazioni, Alodia ed il matrimonio combinato: cosa farà?

Alodia si è follemente innamorata di Ignacio appena l’ha visto, ma non si sarebbe mai aspettata che dopo l’intimità passata insieme il giovane sarebbe diventato così freddo.

Inoltre, Ignacio ha deciso di lasciare la casa dei Dominguez, sparendo; la giovane è quindi disperata pensando al futuro da ragazza madre, nonostante i suoi signori le abbiano offerto tutto il loro appoggio.

A peggiorare la situazione della domestica arriva anche una notizia direttamente dal suo paese; i genitori le hanno organizzato un matrimonio combinato con un giovane del posto.

Incinta di Ignacio, Alodia non può sposarsi col giovane: se i genitori venissero a sapere della sua situazione, la ripudierebbero. Solo un evento risolverebbe i problemi di Alodia, ovvero che Ignacio torni e la sposi, formando così una famiglia con lei.

Per questo, José cerca di mettersi in contatto col nipote; il Dominguez gli invia una lettera per spingerlo a tornare a casa soprattutto per Alodia, che è disperata. Cosa deciderà di fare l’aspirante medico? Ignacio si è dimostrato un amante della baldoria e delle belle ragazze e sembra davvero impensabile per lui mettere la testa a posto.

Per quanto riguarda gli altri personaggi, ci sono novità anche per Natalia Quesada, che decide di allontanare Felipe; nonostante il piano di Genoveva, la giovane messicana si è innamorata dell’avvocato e non vuole coinvolgerlo negli intrighi della sua famiglia.