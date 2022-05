Rompicapo: trova il pappagallo diverso, impossibile

Ecco un curioso rompicapo per te. Tutto quello che dovrai fare è trovare il pappagallo diverso dagli altri, pensi di riuscirci?

Anche oggi vogliamo proporti un curioso e divertente rompicapo con cui potrai divertirti ed occupare il tempo libero in maniera costruttiva. La soluzione di test, quiz e giochi di logica come quello che vogliamo proporti oggi è infatti determinato spesso dall’intelligenza e dalla capacità di concentrazione di chi ci si cimenta.

Se, quindi, hai intenzione di metterti alla prova con un gioco di intelligenza senza troppe pretese, allora ti suggeriamo questo interessantissimo rompicapo di logica. Dovrai raccogliere tutta la concentrazione possibile e cimentarti nella soluzione di questo interessante test: riesci a trovare il pappagallo diverso dagli altri? Provaci subito!

Trova il pappagallo diverso e risolvi il rompicapo

Se stavi scorrendo le notizie sul tuo smartphone o pc e ti sei imbattuto in questo curioso test, ti incoraggiamo a continuare con la lettura dell’articolo. Quello che ti proponiamo oggi, infatti, è un divertentissimo rompicapo che metterà alla prova le tue capacità di logica e visive.

Si tratta, infatti, di un curioso test visivo che ha come protagonista uno degli animali esotici più conosciuti al mondo. Per risolvere con successo il rompicapo, dovrai far leva su tutte le tue capacità visive che ti permetteranno di individuare tutti gli elementi chiave imprescindibili per il raggiungimento dell’obiettivo.

Svolgere il rompicapo è piuttosto semplice: tutto quello che dovrai fare è guardare l’immagine che abbiamo pubblicato in alto e trovare il pappagallo diverso da tutti gli altri. È stata realizzata, infatti, un’illustrazione con il solo scopo di mettere in difficoltà l’osservatore. Sara in grado di risolvere il test?

Per trovare la soluzione del rompicapo avrai a disposizione solo 7 secondi. Non farti spaventare dal tempo limitato e fidati del tuo istinto. Dovrai fare leva su tutta la concentrazione possibile per arrivare ad una soluzione efficace nelle tempistiche prestabilite.

Arrivati a questo punto, non possiamo fare altro che fornirvi la soluzione del rompicapo e mostrarvi la posizione del pennuto esotico che, in mezzo a tutti gli altri, sembra essere totalmente fuori luogo.

Eri riuscito a trovarlo con successo o hai avuto bisogno di più tempo per individuare il pappagallo diverso dagli altri?