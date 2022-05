Michelle Hunzinker le parole shock su Eros stupiscono tutti

La showgirl svizzera Michelle Hunziker ha voluto ringraziare il suo ex marito Eros Ramazzotti pubblicamente attraverso un post su Instagram.

Per anni sono stati una delle coppie più invidiate di tutta la televisione: stiamo parlando della showgirl svizzera Michelle Hunziker e il cantante Eros Ramazzotti. Insieme hanno una figlia, Aurora.

Dopo che hanno passato momenti difficile, i due oggi sono tornati ad essere molto più che uniti. Tanto che la showgirl svizzera in questi giorni ha voluto dedicare un post su Instagram al suo ex marito.

Il rapporto tra il cantante e la showgirl è cambiato nel corso degli anni ed oggi si può dire che sono riusciti insieme a trasformare l’amore che hanno provato in qualcosa che è più di una semplice amicizia.

Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, in molti hanno sperato di rivederli finalmente insieme, ma sembrerebbe che la Hunziker si stia frequentando con un altro uomo, il medico Giovanni Angiolini.

Michelle Hunziker: le parole su Eros Ramazzotti

Il condizionale è d’obbligo dato che nessuno dei due ha ancora confermato, o smentito, questa relazione.

Sull’account social di Michelle Hunziker, la showgirl ha voluto fare un ringraziamento al cantante. Infatti. È stato proprio Ramazzotti a farla appassionare al Karate.

In questi giorni, si è recata a Bologna dove ha sostenuto un esame e dove è riuscita ad ottenere la cintura. “Rimettersi in gioco, senza indugiare… andando in contro a fatica, studio, dolore e dedizione… per poi vivere emozioni di questa portata… ne vale davvero la pena”, inizia così il suo lungo post.

Michelle Hunziker ha così ottenuto “due cinture e mezzo in più rispetto a quella per la quale ero andata a fare l’esame e mi sono seriamente emozionata quando il mitico shihanwakiuchi mi ha stretto la mia fatica di 6 ore consecutive di stage e esame intorno alla vita”.

E poi passa a ringraziare il suo ex marito, per averle fatto conoscere Senpai Simona e Senpai Luigi di irondojo per averle trasmesso la passione per la disciplina.

Ma i ringraziamenti non sono finiti qui: infatti, la Hunziker ha voluto anche dire grazie alla federazione italiana A.I.K.K per averla accolta “così calorosamente nella loro famiglia”.