Luca Argentero è “un opportunista”: la parole shock arrivano dall’ ex GF

Un ex concorrente del Gf ha attaccato duramente Luca Argentero, si tratta di una sua vecchia conoscenza della trasmissione.

La carriera di Luca Argentero ebbe inizio negli anni 2000, in occasione della sua partecipazione alla terza edizione del Grande Fratello. All’epoca, il giovane ragazzo non era consapevole della fama che avrebbe acquisito in pochissimo tempo negli anni avvenire. Il suo percorso dello show business iniziò nel panorama televisivo, attraverso una semplice trasmissione. Oggi invece, Argentero è diventato un volto del mondo dello spettacolo, capace di lavorare con volti incredibili come la star hollywoodiana Julia Roberts, in Mangia Prega Ama.

Nonostante la fama e la reputazione, c’è qualcuno che, nonostante siano passati vent’anni, conserva ancora un certo rancore per il protagonista indiscusso di Doc – Nelle tue mani. Chiunque abbia seguito la terza edizione del Grande Fratello, poté notare il bellissimo rapporto nato tra Luca Argentero e Fedro Francioni. Tuttavia, di quel rapporto non è rimasto assolutamente niente. Ecco le parole dell’ex gieffino.

Fedro Francioni contro Argentero: “E’ un opportunista”

“Abbiamo condiviso tantissime esperienze, abbiamo anche condiviso lo stesso appartamento” – sono state le parole di Fedro Francioni – “Col tempo si è rivelato diverso, un opportunista”. L’ex gieffino ci ha tenuto a sottolineare che la rottura con Argentero non è stata delle migliori, tanto che i due attualmente hanno interrotto drasticamente i rapporti. Non si vedono più e non si sono più sentiti dal giorno della litigata.

La ferità è ancora aperta, tanto che Francioni ha fatto capire al giornalista del Corriere della Sera di non voler proseguire il discorso. Non ci è dato sapere i motivi della litigata, fatto sta che le ragioni che si nascondono dietro al confronto hanno ancora un sapore amaro per l’ex gieffino, anche dopo vent’anni. Nonostante tutto, Fedro Francioni si sente comunque fortunato, soprattutto grazie alla compagna Elena e al figlio Gianfilippo.

“Se tempo fa mi avessero detto che sarei diventato padre e avrei messo su famiglia, non ci avrei creduto” – ha rivelato Francioni – “Lei fa la psicologa e in molti dicono che mi abbia preso in cura”. Riguardo la sua serenità attuale, ha poi concluso: “Ho un lavoro meraviglioso, guadagno, ho una moglie fantastica. Onestamente firmerei per andare avanti così per i prossimi 30 anni”. Fedro Francioni infatti, dopo l’esperienza del Grande Fratello, ha trovato successo in radio, ove lavora attualmente a Padova.