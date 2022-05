Isola dei Famosi, la notizia shock per tutti che nessuno si aspettava: cosa succederà ora al programma? Ecco i dettagli in merito.

Quanto a organizzazione, L’Isola dei Famosi non è certo un reality show facile da produrre; oltre ad attrezzare le location in Honduras per i collegamenti e per i naufraghi, c’è bisogno di una costante attenzione alle condizioni di salute dei partecipanti e tanti altri dettagli.

A complicare le cose pare però essere arrivato un ulteriore problema, che non sorprende ma che fa comunque preoccupare; ecco la notizia shock che nessuno si aspettava secondo una nuova voce.

Isola dei Famosi, la notizia shock per tutti che nessuno si aspettava: ecco il rumors

Come il Grande Fratello Vip, anche il programma condotto da Ilary Blasi è costantemente sotto i riflettori e dunque le notizie emerse si rincorrono molto facilmente.

Questa volta, a lanciare l’indiscrezione è stata l’esperta di gossip Deianira Marzano, che sul suo profilo Instagram (tramite la sezione delle Stories) ha rivelato come L’Isola sia alle prese con dei casi di COVID-19.

La notizia non è stata ancora confermata dalla produzione, e non è nemmeno chiaro se questi casi riguardando i naufraghi (ipotesi difficile, visti i controlli fatti prima della partenza e i contatti limitati solamente tra di loro) o alcuni membri della produzione.

Un’altra ipotesi pare riguardare invece gli ospiti: nella prossima puntata era in programma la visita dell’amico di Alessandro Iannoni e di Cloe, l’amica di Estefania Bernal; forse potrebbero anche essere loro i risultati positivi al Coronavirus.

Al momento, lo ripetiamo, si tratta solamente di voci; in caso fosse vero che ci siano dei naufraghi positivi, la produzione dovrà sicuramente correre ai ripari e magari vedremo qualcuno costretto ad abbandonare.

Il figlio di Carmen Di Pietro, come riporta la stessa Marzano, starebbe pensando ad abbandonare il programma, mentre la modella argentina sta passando un momento di crisi per il conflittuale rapporto con Roger. La presenza degli ospiti però dovrebbe essere rimandata.