Elisabetta Gregoraci, la foto mette in mostra tutto: la conduttrice si prepara alla stagione estiva alzando tantissimo la temperatura.

L’estate è arrivata anche per le varie vip e, tra le tante attivissime sui social, troviamo anche Elisabetta Gregoraci; tornata alla ribalta negli ultimi anni con diversi programmi televisivi, tra cui il Grande Fratello Vip, la 42enne calabrese è attivissima sui social e incanta sempre con la sua bellezza.

Ex-modella classe ’80, il fascino e la bellezza della Gregoraci sono sotto gli occhi di tutti ormai da diverso tempo, ma pare che sia destinata ancora a stupire; la nuova foto mette tutto in mostra, da togliere il fiato.

Elisabetta Gregoraci, la foto mette in mostra tutto: la conduttrice si prepara all’estate, la sua bellezza è infinita

Lineamenti mediterranei e un corpo da urlo rendono la Gregoraci, dopo tantissimo tempo dal suo esordio a Miss Italia, una delle donne più apprezzate del mondo dello spettacolo italiano.

In attesa di un nuovo progetto televisivo, la conduttrice continua la sua carriera come influencer e anche come modella; sul suo profilo Instagram, non mancano le foto di servizi fotografici che esaltano tutta la sua sensualità.

Questa volta però, visto ormai l’arrivo del caldo, la Gregoraci ha deciso di mostrarsi in bikini, sponsorizzando il marchio Verdissima Official; proprio il brand di moda firma il costume indossato da Elisabetta, che mette in evidenza il suo corpo scolpito.

In chiaroscuro, la foto immortala il corpo scolpito della Gregoraci, mettendo in risalto l’addome marmoreo della conduttrice e il suo florido décollété, esaltato dal costume e che sembra essere davvero contenuto a stento.

“It feels like Summer and I love it” scrive la conduttrice nella didascalia della foto, mostrandosi davvero felice per l’aria estiva che ormai si comincia a respirare; con tutta la sua bellezza, intanto, ha lasciato tutti quanti senza parole.

Il post è stato riempito di like e di commenti da amiche, colleghe e fan, che giorno dopo giorno amano sempre d più la Gregoraci; a sintetizzare il loro pensiero ci pensa forse Stefania Orlando, che commenta con un “Quando pensi alla perfezione” con tanto di emoticon con gli occhi a cuoricini sotto la foto.