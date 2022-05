Vediamo meglio insieme cosa possiamo vedere nella nuova puntata per quanto riguarda la nostra soap opera turca.

Anche oggi, 24 maggio, abbiamo modo di vedere un nuovo appuntamento con Brave and Beautiful, dove ci intrecciano le storie di due famiglie molto facoltose della città, ed al momento tutto ruota attorno ad uno strano omicidio.

Si sta cercando infatti di capire bene che cosa è accaduto, anche perchè prima è stato accusato Cesur, ma era stato incastrato mentre adesso è in carcere la persona che ha premuto il grilletto della pistola, o almeno così sembra.

Brave and Beautiful anticipazioni: Riza vuole ucciderlo

Infatti tutto ruota attorno alla testimonianza del piccolo Alì, infatti grazie a lui è stato scagionato e Tashin è dietro alle sbarre per aver ucciso Salih, ma Riza non vuole assolutamente che questo accada.

Perchè in questo modo non può più ricattare l’uomo e quindi non avere quello che desidera da tempo, quindi decide di pagare un’uomo che chiede l’elemosina a dichiararsi colpevole di quanto accaduto.

Si fa trovare, infatti, in possesso dell’arma del delitto, così lui finisce dietro le sbarre mentre il Korlundang senior torna libero come se nulla fosse accaduto nell’ultimo periodo, ma non lo è del tutto, perchè Riza lo ricatta con il video dove spara al padre di Sirin.

L’Alemdaroglu è senza parole, non crede assolutamente che l’uomo che si è accusato dell’omicidio lo abbia veramente commesso, sicuramente c’è qualcosa sotto, è stato assolutamente Tashin.

Il marito di Salih infatti decide che deve andare assolutamente a fondo di questa storia, e come prima cosa, Cesur chiede al commissario Banu di incontrare l’uomo che si è dichiarato colpevole.

Quando si incontrano, Cesur prova a strappargli le parole dalla bocca ma l’uomo non dice assolutamente nulla, ma poi si mette in contatto con il fratello di Adalet e chiede più soldi ed un buon avvocato per continuare a mentire, perchè si è spaventato.

Riza capisce che l’uomo potrebbe essere un grande problema e quindi deve capire come farlo fuori in poco tempo, altrimenti salta tutto, ovviamente intanto le autorità competenti continuano ad indagare sulla morte del padre di Sirin.

Lo fanno anche i figli di Fugen ed Hasan, ma l’ex galeotto vuole solamente ostacolare il tutto perchè ha in pugno il proprietario terriero, tanto che riesce ad entrare nell’ospedale dove è ricoverato l’anziano e lo uccide soffocandolo con un cuscino.

L’Alemdaroglu ha perso questa battaglia contro il suo più grande rivale ma non è detta l’ultima, non ci resta che attendere le prossime puntate sempre in onda dal lunedì al venerdì alle 16.55 circa su Canale 5.