Antonella Clerici, la notizia shock in diretta: un momento piuttosto malinconico quello che si è creato a E’ sempre mezzogiorno.

Mancano solamente poche puntate prima che la Clerici vada in vacanza e che, nel palinsesto, E’ sempre mezzogiorno venga sostituito da Camper con Tinto e Roberta Morise.

Dopo la pausa estiva, il programma di ‘Antonellina’ tornerà protagonista, ma le emozioni non mancano nemmeno in queste ultime puntate della stagione; in diretta, arriva la notizia che rende la conduttrice molto triste.

Antonella Clerici, la notizia shock in diretta: momento malinconico a E’ sempre mezzogiorno

Oltre a tantissime ricette, nel programma culinario della Clerici c’è spazio anche per dei giochi preparati appositamente per i telespettatori; questa volta però, quando telefona una spettatrice, l’atmosfera nel programma si incupisce e intristisce.

Come riporta La Nostra Tv infatti, una telespettatrice coinvolta nel gioco del ciliegio ha rivelato alla Clerici una notizia piuttosto triste, ovvero che la sua amata cagnolina è venuta a mancare.

“Antonella, ti devo dare una brutta notizia” esordisce la signora, che poi continua rivelando il triste evento: “la mia cagnolina è venuta a mancare” spiega, rivelando come abbia avuto un infarto.

Sentendo queste parole, la Clerici si è parecchio intristita, essendo un amante degli animali e sapendo, tra l’altro, quanta sofferenza può causare la perdita di un amico a quattro zampe.

“So bene quanto stai soffrendo credimi, ci sono passata con il mio Oliver che era un compagno di vita per me” il commento della Clerici in risposta alla brutta notizia, dispiacendosi davvero tanto per la telespettatrice in collegamento.

Le due continuano a parlare di animali, con la conduttrice che suggerisce alla signora, magari non subito (visto il dolore recente) di recarsi in canile e adottare un altro cane, dandogli una casa e tanto amore.

Al gioco ha partecipato anche un’altra signora, che ha rivelato di aver deciso di ospitare una signora ucraina in fuga dalla guerra; anche qui, la conduttrice offre il suo sostegno complimentandosi con la spettatrice per la scelta. Dopo tanti anni di televisione, sono veramente tanti quelli che vogliono bene ad Antonella e, a quanto pare, si sentono anche a proprio agio nel farle confidenze.